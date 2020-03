Honden in Veendam mogelijk vergiftigd: 'Er klopt iets niet'

Hondenbezitters in het gebied rond de vijvers bij de Thorbeckestraat in Veendam laten hun dier met de angst in het lijf uit. Er is mogelijk een hondenhater actief, die plakjes worst met vergif erin achterlaat.

De hond van Alexander Romp werd er enkele dagen geleden ziek van. 'De eerste dag was het spugen, er zat ook worst bij. Dan sta je er eigenlijk niet bij stil, maar van mij krijgt ze geen worst', zegt hij.

Bloed

'Dinsdag was haar tandvlees helemaal bleek, dan ga je er wel over nadenken. Maar om eraan dood te gaan, moet je wel heel veel binnenkrijgen. Maar ze spuugt nu nog steeds en er zat ook wat bloed bij.'

De hond van een kameraad van Romp werd op hetzelfde moment ziek. 'Dat is wel heel apart. Overgeven, weinig willen eten, dan klopt er iets niet.'

Niet voor het eerst

In het verleden is het volgens Romp al vaker gebeurd dat iemand het op honden had voorzien. 'Gebakken spons, of kipfilet met naaldjes erin. En nu dit weer.'

De politie kan niet bevestigen dat er een hondenhater actief is in Veendam. Voor zover bekend bij de woordvoerder zijn er geen meldingen binnengekomen of is er aangifte gedaan van vergiftiging.