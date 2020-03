Geen trekkertrek Niezijl wegens stikstofregels

De traditionele trekkertrek in Niezijl gaat dit jaar niet door, vanwege de aangescherpte stikstofregels. Om een vergunning te krijgen moet de organisatie een stikstofberekening maken, maar dat is onder meer door tijdgebrek niet gelukt.

Het evenement dat elk jaar rond eind mei plaatsvindt zou zijn elfde editie beleven, maar het vierkoppige bestuur heeft er voor dit jaar de stekker uitgetrokken. 'Heel spijtig voor de deelnemers en de bezoekers, maar we kregen het niet op tijd rond', zegt voorzitter Thomas Kamminga van Trekkertrek Niezijl.

'Onmogelijk'

Om een vergunning van de provincie te krijgen moet de organisatie duidelijk maken hoeveel stikstofuitstoot er wordt verwacht tijdens het evenement.

Kamminga: 'We moeten opgeven hoeveel bezoekers er met de auto komen, hoeveel trekkers er komen en van welk bouwjaar en hoeveel stikstof die allemaal bij elkaar uitstoten. We kunnen die vragen onmogelijk beantwoorden omdat de inschrijving nog niet is begonnen.'

Gegevens invoeren

Volgens Kamminga heeft de provincie een computerprogramma waarop de gegevens kunnen worden ingevoerd. Die maakt vervolgens een berekening van de te verwachten uitstoot.

'Het is heel ingewikkeld allemaal en voor ons vierkoppige bestuur niet te doen om dat op tijd klaar te hebben. Wij doen dit naast ons werk en de tijd ontbreekt komt het dit jaar voor elkaar te krijgen.'

Kamminga en zijn medebestuursleden gaan ervan uit dat er in 2021 gewoon weer gereden kan worden. Kamminga: 'In Sebaldeburen en Marum worden ook wedstrijden gehouden. Die zijn later in het jaar. Die organisaties hebben dus meer tijd om het stikstofformulier in te vullen. We hopen volgend jaar van hun ervaring gebruik te maken.'



