Meldpunt lerarentekort levert tientallen gemelde problemen op

Het meldpunt is drie maanden open geweest; ouders, leerkrachten en directeuren konden er melding maken van acute problemen.

In ruim de helft van de gevallen ging het om klassen die naar huis zijn gestuurd, omdat er geen vervanging was als een leerkracht bijvoorbeeld griep had. Volgens de meldingen ging het meestal om een probleem van één dag. In andere gevallen nam iemand anders de klas over; dit gebeurde zowel door onbevoegden als bevoegden.

De meldingen bevestigen dat het lerarentekort ook in onze provincie speelt; ze komen uit alle regio's in Groningen.

Registratie blijft doorgaan

Het RTV Noord-meldpunt lerarentekort was in de wintermaanden open, omdat ervaring leert dat het tekort dan de meeste problemen geeft. In de lente en zomer zijn minder mensen ziek en hoeven scholen minder vaak een beroep te doen op de lege invalpoules.

Inmiddels heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten meer te doen om het lerarentekort te registreren. Het ministerie wil daarvoor gebruik maken van de al bestaande website lerarentekortisnu.nl, waar scholen melding kunnen maken van tekorten. Het ministerie helpt de initiatiefnemers van de site om de gegevens betrouwbaarder te maken.

Daarnaast moeten arbeidsmarktramingen en een onderzoek van de PO-raad onder een representatieve groep scholen ook nog zorgen voor een beter beeld.

RTV Noord blijft vanzelfsprekend verslag doen van het lerarentekort.

