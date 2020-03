Tijdelijk stadhuis is open: 'Iets compacter en daarom wel gezellig'

Het tijdelijke stadhuis aan de Radesingel in Groningen is sinds deze week in bedrijf. De wethouders hebben hun kamers ingericht en de leden van de gemeenteraad vergaderen er woensdagmiddag voor het eerst.

'Ik ben al best wel snel gewend', zegt wethouder Roeland van der Schaaf, die over de verbouwing van het stadhuis gaat. 'Mijn kamer grenst aan die van collega-wethouder Paul de Rook. Dat is op zich wel gezellig.'

Compacter

Het tijdelijke gebouw, waar vroeger het Prins Claus Conservatorium in zat, 'is wat compacter dan het echte stadhuis', zegt Van der Schaaf. 'Je komt elkaar veel sneller tegen, dat vind ik ook wel weer leuk.'

'Hoewel het een mooi gebouw is, heeft het niet de allure en de grootsheid van het stadhuis. Dat maakt het gezellig. Al ben ik ook wel blij als het stadhuis straks weer klaar is - hopelijk op tijd en binnen het budget.'

'Eigenlijk hartstikke goed'

Ook wethouder Paul de Rook vindt het 'eigenlijk hartstikke goed gaan' op de tijdelijke locatie. 'Het is niet het stadhuis, maar het is een prima werkruimte.'

Vooral het binnenpleintje in het voor 1,7 miljoen euro verbouwde gebouw kan op De Rooks waardering rekenen. 'Het is nu nog een beetje stenig, dat moet eigenlijk anders.'

Voetballen of basketballen

Is het misschien een idee om er twee doelen neer te zetten, zodat de bestuurders in de pauze kunnen voetballen?

'We zijn aan het kijken of we hier een basket kunnen ophangen', zegt De Rook. 'Dan kunnen wethouder Van der Schaaf en ik tussen twee vergaderingen in een balletje gooien, terwijl we samen nadenken over voorstellen aan de gemeenteraad.'

Van der Schaaf ziet dat idee wel zitten, al is hij een paar centimeter kleiner dan De Rook: een nadeel met basketbal. 'Ik denk dat hij inderdaad beter kan basketballen dan ik. Maar goed, dat is dan ook het enige', lacht hij.

