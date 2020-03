Ebbingekwartier in Stad krijgt veertig seniorenwoningen

Dat maakte wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) bekend met Joan Stam, voorzitter van de stichting Ebbingehof. Stam was van 1994 tot 1998 wethouder in Groningen en daarna tot 2010 burgemeester van gemeente De Marne.

In totaal gaat het project dertien miljoen euro kosten.

Driekwart verhuurd

Het vijfhoekige complex telt straks veertig huurwoningen, waar de tien sociale huurwoningen die de gemeente meefinanciert onderdeel van zijn. De huizen verschillen in grootte; er kunnen zowel stellen als alleenstaanden wonen. 'De toekomstige bewoners zijn eind 50 tot eind 70', zegt Stam, die zelf ook al een woning heeft uitgezocht.



Driekwart van de woningen is verhuurd. Ook alle sociale huurwoningen hebben een huurder. Stam houdt zelf gesprekken met geïnteresseerden. Bewoners komen namelijk in een woongroep waar veel waarde gehecht wordt aan goed 'noaberschap' en dat moet wel passen.



Dood onderaan de trap

'Oudere mensen mogen niet verpieteren als ze alleen komen te staan', zegt Stam. 'Met anderen om je heen heb je veel minder kans dat je zes weken dood onderaan de trap ligt.'

Het is de bedoeling dat er een grote gemeenschappelijke ruimte komt waar bewoners elkaar op kunnen zoeken. 'Mensen kunnen elkaar helpen als dat nodig is, of gewoon gezellig contact hebben', zegt Stam.



Geen overlast

Het complex verrijst naast het Student Hotel en tegenover een basisschool die nu nog in aanbouw is. Stam denkt er geen last van te hebben. 'We zitten niet ver bij elkaar vandaan, maar alles wordt zo goed geïsoleerd dat ik me daar geen zorgen over maak.'



Stam hoopt samen met haar medebewoners rond eind 2021 in haar nieuwe woning te kunnen. 'Er moet nog een hoop gebeuren', zegt ze, terwijl ze over de bouwplaats kijkt.

De bouwplaats op het Ebbingekwartier (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

