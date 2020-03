Met sloop Mollemabult verdwijnt stukje sportief erfgoed

De provincie Groningen is deze week begonnen met de sloop van het viaduct over het Aduarderdiep bij Nieuwklap. Het bouwwerk is overbodig geworden door de aanleg van een nieuw verkeersknooppunt tussen Stad en Aduard.

Met de sloop verdwijnt een stukje sportief erfgoed, want het viaduct in de Friesestraatweg (N355) staat bekend als de Mollemabult, genoemd naar wielrenner Bauke Mollema. Mollema fietste in zijn scholierentijd dagelijks heen en terug van Zuidhorn naar Groningen over het viaduct.

Wielerhistorie

Uitvoerder Aad Cats van sloopbedrijf LEK kent het verhaal van de Mollemabult:

'Ze hebben me toen ik hier kwam verteld dat dit een stukje wielerhistorie is. Spijtig voor Mollema dat we het weghalen, maar 't is niet anders.'

Er staan vijf weken voor de sloopklus.

Moeiteloos in stukken

Een graafmachine knipt het gewapende beton moeiteloos in stukken. Het puin wordt afgevoerd en hergebruikt in de wegenbouw. Onder het viaduct drijft een ponton in het Aduarderdiep. Dat voorkomt dat puin in het water valt.

Ook zijn er doeken aan het viaduct bevestigd om ervoor te zorgen dat de buren geen last hebben van het stof dat vrijkomt bij de sloop.

