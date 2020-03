Max Verstappen opgelet: hier komen kartkleuters Jaimie en Wayne

Ze zijn net zes, amper drie turven hoog en racen met een bloedgang over de kartbaan in Ulrum. Jaimie uit Winsum en Wayne uit Stad hebben een doel: de allerbeste coureur van Nederland worden.

Daarom trainen beide jongens elk weekend in Ulrum. Soms nemen de ouders van Wayne zelfs de camper mee. 'Dan kunnen we het hele weekend racen', zegt Wayne. Want dat doen ze, naast met LEGO spelen en voetballen, het liefst. 'Want dan ga je zo lekker hard. Dat is niet eng, maar heel erg leuk.'

Ook Jaimie kan niet genoeg van het karten krijgen. Volgens zijn vader gaat de training altijd door, 'zelfs als hij ziek is of jarig is. Hij wil altijd rijden'.

Clubkampioenschappen

Deze maand is de training nog belangrijker dan normaal, want 22 maart is er een clubwedstrijd en daar moet gescoord worden. 'Ik wil eerste worden', zegt Wayne. Jaimie vult aan: 'Ik ook.'

Volgens trainer Jeroen hebben de jongens alles in zich om door te groeien in de kartsport. 'Ze zijn beiden ontzettend goed. Als het er om gaat rijden de jongens mij eruit. Zeker Wayne, die is al begonnen toen hij twee, drie jaar was. Echt ongelofelijk.'

Wayne (links) en Jaimie (rechts) zijn fervente karters



Idool Max Verstappen

Als beide jongens wordt gevraagd wat ze willen worden is het antwoord unaniem. 'Max Verstappen'. Want hij wordt soms eerste tijdens zijn race en dat willen ze zelf ook. Hoe ze dat kunnen bereiken? Het antwoord is volgens Wayne heel simpel: 'Optrainen!'