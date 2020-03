Coronapatiënt Leer is 32-jarige verpleegster die contact met 68 mensen had

Coronapatiënt in regio Leer had contact met 68 mensen

De 32-jarige vrouw uit het Duitse Leer, die geïnfecteerd is met het coronavirus, is een verpleegster die werkt in de regio Papenburg. Dat werd woensdagmiddag duidelijk op een persconferentie in Leer.

De vrouw, die bij een verpleegdienst voor ouderen werkt, heeft in de afgelopen tijd met 68 mensen contact gehad. 41 van hen komen uit de gemeente Emsland en 27 komen uit Leer. Die 68 personen zijn mensen die ze zowel privé als beroepsmatig heeft bezocht.

Thuisquarantaine

Alle 68 mensen met wie ze contact heeft gehad bevinden zich momenteel in thuisquarantaine. 'Die 68 worden niet getest', zegt Heike de Vries van het Gesundheitsamt. 'Dat heeft namelijk geen zin, omdat ze geen symptomen hebben. Wel moeten ze een dagboek bijhouden, voor het geval ze symptomen krijgen.'

De 68 besmette mensen moeten de komende veertien dagen in huis blijven.

De patiënt kreeg op 2 maart klachten, en is op 3 maart naar de huisarts gegaan. Ze heeft met 68 mensen contact gehad Matthias Groote, Landrat

Sinds 2 maart klachten

De 32-jarige verpleegster had sinds 2 maart last van klachten. Op 3 maart heeft ze zich gemeld bij haar huisarts. 'Ze heeft gelijk een standaard grieptest ondergaan, met daaraan gekoppeld een coronatest', aldus Matthias Groote van de Landrat.

Vervolgens werd ze, met lichte hoofdpijn, naar huis gestuurd. 'De diagnose is daarop vrij snel gesteld. Toen ze die te horen kreeg en dat ze bij de eerste coronatest positief was, is ze zelf naar het Marien Hospital in Papenburg gegaan. Ze maakt het momenteel goed.'

Hoe besmet?

'We weten nog niet hoe ze besmet is geraakt', aldus Marc-André Burgdorf van de Landrat, 'voor zover we dat überhaupt al te weten komen natuurlijk.'

De coronabesmetting in Leer is geen reden voor de gemeenten om 'in te grijpen in de maatschappij'. 'We stellen geen beperkingen in het openbare leven. Inwoners moeten de richtlijnen van het Robert Koch Institut (het Duitse RIVM, red.) volgen', zegt Matthias Groote van de Landrat.

Geen paniek veroorzaken

En Dr. Med. Thomas Klappericht, Chefartzt van het Marien Hospital in Papenburg: 'Het is belangrijk om dit heel serieus te nemen, maar ook om geen paniek te veroorzaken. Mensen moeten de gezondheidszorg niet overbelasten. Bel alleen als je serieuze klachten hebt.'

We hebben intensief contact met Alex Friedrich in het UMCG, en we houden samen de situatie goed in de gaten Dr. Med. Thomas Klappericht, Chefartzt van het Marien Hospital in Papenburg

Groote: 'Mensen moeten alleen goede informatie verspreiden en letten op fake news. Gebruik alleen valide informatie op de websites van de gemeenten.'

Intensieve samenwerking met Groningen

'We werken intensief samen met de ziekenhuizen in Groningen', liet De Vries nog weten. En Klappericht: 'We hebben intensief contact met Alex Friedrich in het UMCG en houden samen de situatie goed in de gaten. In onze ziekenhuizen werken onder anderen hygiëne-specialisten uit Groningen.'

Lees ook:

- Coronavirus duikt op in regio Leer: patiënt in quarantaine

- Groninger huisartsen merken nog weinig van drukte door coronavirus