Eemsdelta gemeenten samen in de bres voor kinderen

Het project is woensdag van start gegaan tijdens een speelmiddag in de Brede School Noord in Delfzijl.

Bijzondere betekenis

Het idee komt van Unicef en is overgewaaid uit Engeland, waar verschillende Child Friendly Cities zijn. Het doel is dat overheden alles in het werk stellen om kinderen veilig en gezond op te laten groeien.

De 9-jarige Carlijn Buikema uit Delfzijl heeft het winnende logo voor het project getekend: een jongen en een meisje die een groot hart vasthouden.

Dat heeft een bijzondere betekenis: 'Best veel mensen uit mijn familie zijn dood. Daarom heb ik een soort hartje gemaakt met het meisje die hem vasthoudt. Dat geeft het gevoel dat ze nog bij me zijn.'

Niet veel geld

Projectleider Lydia van Oosten hoopt dat kinderen zoals Carlijn de komende jaren daadwerkelijk iets gaan merken: 'We willen bijvoorbeeld een speelfestival organiseren en bakken met speelgoed neerzetten in wijken. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn of veel geld te kosten, als we maar laten zien dat kinderen net zo belangrijk zijn als grote mensen.'

Jong en oud

Het logo en de naam werden in een filmpje onthuld door YouTuber Kalvijn (Kelvin Boerema) uit Meedhuizen. JongGOUD Eemsdelta De naam is bedacht door de 13-jarigen Milan Bosma en Alex van der Schuur uit Siddeburen. Het zegt volgens burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl dat jong en oud er samen een kindvriendelijke gemeente van moeten maken:

'Het is van belang dat we kinderen zoveel mogelijk bij de plannen betrekken. Als er bijvoorbeeld een nieuwe speelplaats moet komen, willen we ook weten wat de kinderen daarvan vinden. Daarmee hopen we dat veel jongeren die hier opgroeien ook in Eemsdelta blijven wonen', aldus Beukema.

Krimp

Oud-burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam pleitte twee jaar geleden al voor een kindzone, om de dalende leerlingaantallen op scholen tegen te gaan. De gemeenten kampen met vergrijzing en daarmee gepaard gaande dalende bevolkingsaantallen.

Delfzijl, Appingedam en Loppersum gaan op 1 januari 2021 op in de nieuwe gemeente Eemsdelta.