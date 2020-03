'Laat provincies meebetalen aan verbouwing Kardinge'

'Kardinge wordt niet alleen gebruikt door mensen uit de stad Groningen', zeggen onder andere GroenLinks, D66 en ChristenUnie.

Regionale functie

'Het heeft een regionale functie. Op de ijsbaan schaatsen zelfs meer mensen van buiten de gemeente Groningen dan inwoners van onze gemeente', zegt Jim Lo-A-Njoe van D66.

Ook het CDA en de VVD zien er wel wat in om andere overheden te laten meebetalen aan de verbouwing. Die is nodig omdat Kardinge in 2023 is afgeschreven. Het gebouw bestaat dan dertig jaar. De gemeenteraad sprak woensdag voor het eerst over die verbouwing.

50-meterbad

Behalve het CDA oppert ook de ChristenUnie de mogelijkheid om het zwembad in Kardinge groter te laten worden. Momenteel is dat bad 25 meter lang: de christelijke partijen zien dat graag 50 meter worden.

'Nu is er al een 50-meterbad in de Papiermolen', weet René Bolle (CDA), 'maar met de huidige temperaturen is zwemmen in een buitenbad niet heel aantrekkelijk. Bovendien vragen zwemmers erom, en kunnen professionele sporters hierin trainen.'

Duurzaamheid

GroenLinks en Partij voor de Dieren hameren erop dat het verbouwde Kardinge veel duurzamer moet worden dan de huidige hallen.

'We houden momenteel in feite een overkapte buitenbaan ijskoud', zegt Wesley Pechler (PvdD). 'Wind en regen hebben praktisch vrij spel, dat moet anders', vindt hij. GroenLinks wil dat het centrum energieneutraal wordt.

Omgeving

'Bovendien moet het hele gebied betrokken worden bij de verbouwing', zegt Jeffry van Hoorn (GroenLinks).

PvdD'er Pechler stelt daarbij voor dat er kleed- en doucheruimtes kunnen komen voor mensen die in de omgeving van Kardinge willen hardlopen of bootcampen.

Oppositie: sobere verbouwing

De meeste oppositiepartijen lijken te voelen voor een relatief sobere verbouwing. 'We moeten ons blijven richten op zwemmen en schaatsen', zegt René Bolle (CDA). 'De focus moet op de sport liggen', zegt Student&Stad. Coalitiepartijen GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie gaven hun voorkeur nog niet prijs.

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) gaat de plannen voor een relatief sobere verbouwing uitwerken.

Ook een andere mogelijkheid, die de gemeente 'Avonturenpark' noemt, wordt verder uitgewerkt. Als de optie 'Avonturenpark' uiteindelijk gekozen wordt, moet Kardinge meer dan nu een dagje uit voor het hele gezin worden.

