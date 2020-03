Directeur: 'Ruimtegebrek noopt Lauwers College tot nieuwbouw'

Het Lauwers College in Grijpskerk kampt met zo'n ernstig ruimtegebrek dat nieuwbouw noodzakelijk is. Directeur Sjoerd de Jong pleitte daar woensdagavond voor in een bijeenkomst van de gemeenteraad van Westerkwartier.

Het Lauwers College, een school voor voortgezet onderwijs met VMBO, HAVO en VWO, heeft op dit moment 280 leerlingen. Het gebouw is te klein om alle scholieren te herbergen. Daarom wordt ook les gegeven in een noodlokaal en in twee lokalen van basisschool De Borgstee.

Nijpender

De situatie wordt volgens de directeur de komende jaren alleen maar nijpender, want de prognoses wijzen uit dat de school in de komende jaren groeit naar een dikke driehonderd leerlingen.

Volgens De Jong is het Lauwers College het slachtoffer van zijn eigen succes.

Gepersonaliseerd onderwijs

'We geven zogeheten gepersonaliseerd onderwijs en dat slaat heel erg aan bij leerlingen en ouders. We trekken daar veel nieuwe leerlingen mee. Elk jaar melden zich tussen de tachtig en negentig nieuwe leerlingen aan. Tel daarbij op dat we ook leerlingen hebben gekregen van het gesloten Gomarus College in Zuidhorn en het ruimte gebrek is verklaard.'

De Jong becijfert dat zijn school bijna elfhonderd vierkante meter tekort komt.

Gedateerd

Naast ruimtegebrek is het gebouw gedateerd. Daarom is het volgens De Jong niet geschikt voor het geven van gepersonaliseerd onderwijs. 'De klaslokalen passen niet bij onze visie en methode, bovendien moeten leerlingen zich van de ene locatie naar de andere verplaatsen. Dat kost veel tijd en is verre van ideaal.'

Wethouder Hielke Westra erkent dat de school kampt met ruimtegebrek. 'Het heeft onze aandacht, maar een oplossing heb ik niet een, twee, drie. We blijven met de school in gesprek en kijken wat we kunnen doen om de situatie op korte termijn te verbeteren.'

Lees ook:

- Lauwers College scoort goed