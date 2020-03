Onenigheid over 'gedrocht van een brief' in gemeenteraad Westerwolde

De gemeenteraad van Westerwolde kon het woensdagavond bijna niet eens worden over de inhoud van drie a4'tjes. Het gaat om een brief waar meningen van de fracties in opgenomen moeten worden ten aanzien van duurzame energie.

Eize Hoomoedt van GroenLinks noemde het 'een gedrocht van een brief'. CDA'er Herma Hemmen vindt dat haar partij verkeerd wordt geciteerd. En volgens Edith van der Horst zijn haar punten niet opgenomen 'vanwege een technische storing.'

De brief ging over de zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES), een strategie waarin staat hoe de provincie Groningen invulling gaat geven aan de nationale klimaatdoelstellingen.

Uiteindelijk onvoldoende

Een meerderheid vindt de eerste versie van de brief uiteindelijk onvoldoende, maar liberaal Pieter Dinkla dacht daar anders over.

'Wij vinden dat we goed verwoord worden in de brief', zegt hij. Waarop CDA'er Hemmen zei: 'Daar zijn we het dus niet mee eens'. Ze vond dat haar standpunt onvolledig werd beschreven. Vervolgens floepte Dinkla eruit: 'Dan had u duidelijker moeten zijn.'

Uur discussiëren

Na twee schorsingen en ruim een uur discussiëren komt er een aangepaste brief tevoorschijn waar 'de partijpolitiek uit is verwijderd en verplaatst naar bijlages', zo duidt coalitiepartij Gemeentebelangen het.

In de bijlage is onder andere het hele mondelinge verslag opgenomen van de raadsvergadering waar elke partij zijn zegje heeft kunnen doen.

Matig resultaat

Hemmen vindt het 'een matig resultaat'. Lijst Timmermans en de VVD vinden dat hun standpunten juist in de nieuwe brief niet goed tot hun recht komen. En Edith van der Horst besluit om haar standpunten dan maar 'zelf op de sturen'.

'Het is een blamage dat we zo lang over de brief moeten praten', constateert raadslid Hemmen vlak voor het einde. De nieuwe brief wordt uiteindelijk aangenomen met een meerderheid, maar de VVD, Lijst Timmermans en de Partij voor de Dieren stemmen tegen.