'Laat huizenbezitters hun woning verhuren als ze op vakantie gaan'

De VVD en het CDA in de gemeente Groningen willen dat het voor inwoners weer mogelijk wordt om hun huis te verhuren via AirBnB. 'Wat maakt het uit als iemand een paar weken per jaar zijn huis verhuurt?'

Wethouder Roeland van der Schaaf wil dat het verboden blijft om je hele woning te verhuren. Eén of twee kamers verhuren mag wel.

Incidentele verhuur

'De lasten gaan behoorlijk omhoog', zegt Elisabeth Akkerman (VVD). 'Dus ik kan me voorstellen dat mensen denken: door mijn huis incidenteel te verhuren, kan ik mijn eigen vakantie nog net betalen.'

Het gaat de VVD dan ook om de incidentele verhuur. 'Mensen die hier naartoe willen moeten op een prettige manier in deze stad kunnen verblijven. Je kan straks alle mooie plekken ter wereld bezoeken en er een huis huren, behalve Groningen.'

Woningmarkt

Wethouder Roeland van der Schaaf kijkt er anders tegenaan dan de VVD. 'We hebben een groot probleem op onze woningmarkt. We moeten de bestaande woningen gebruiken om er te wonen.'

'Bovendien', vervolgt Van der Schaaf, 'willen we een gelijk speelveld. Als je een hotel hebt moet je aan allerlei regelgeving voldoen. Als je je eigen huis verhuurt hoeft dat niet: dat vinden we oneerlijk.'

Groei AirBnB indammen

Bovendien wil de wethouder de groei van AirBnB op tijd indammen. 'We gaan niet keihard iedere vorm van verhuur bestraffen, maar we geven wel duidelijk aan wat het uitgangspunt is.'

Want hoewel de AirBnB-problematiek van Groningen niet te vergelijken is met die in bijvoorbeeld Amsterdam, wil Van der Schaaf praktijken als in de hoofdstad voor zijn.

'Ook hier zie ik al mensen die de helft van het jaar in hun huis wonen, en het de andere helft verhuren. Dat is een ontwikkeling die wij in onze wijken liever niet zien.'

