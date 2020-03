Feest in het Forum: Ellen is de miljoenste bezoeker

Volgens het Forum trok nog nooit eerder een culturele instelling in ons land in zo'n korte tijd zoveel mensen.

De gelukkigen mochten een lintje doorknippen, waarna tientallen gouden, witte en zwarte ballonnen opstegen richting het plafond van het gebouw. Ze krijgen een diner en mogen gratis naar de expositie AI: More than Human, die nu loopt.

Eerste bezoek

Het totaal overdonderde echtpaar, dat in De Wijert woont, bekent niet eerder in het Forum te zijn geweest. 'We waren het wel steeds van plan. Maar steeds bleef het erbij. We waren van plan om even naar de stad te gaan, toen Ellen zei: zullen we even naar het Forum?', vertelt Willem Dijkstra.

Maar wie is nu officieel de miljoenste: Ellen of Willem? 'Heb jij gezien wie de eerste was die binnenstapte? Ellen? Dan is zij de miljoenste', grapt Forum-directeur Dirk Nijdam.

Het echtpaar Dijkstra (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)



Al meteen erg druk

Het cultuurpaleis aan de Nieuwe Markt in Stad ging vorig jaar op 29 november open. De eerste periode na de opening stonden er vaak meterslange wachtrijen buiten het pand.

Ook binnenin was het druk, met name bij de roltrappen en op de bovenste etage, waar bezoekers vanaf het dakterras een schitterend uitzicht over de stad hebben.

Ambitie was 1,3 miljoen bezoekers

Forum Groningen hoopte aanvankelijk op 1,3 miljoen bezoekers in het eerste jaar. Maar als de toeloop zo blijft, verwacht het cultuurcentrum daar dit voorjaar al op te zitten.

'De bezoekersaantallen gaan elke verwachting te boven', zegt directeur Dirk Nijdam. 'Maar het volgende miljoen zal wel wat langzamer gaan.' Door de grote toestroom van bezoekers moest het Forum al extra personeel aantrekken.

Speciale forum-soesjes (Foto: Derk Bosscher/RTV Noord)



De cijfers

Forum Groningen telt tien verdiepingen en heeft een oppervlakte van 17.000 vierkante meter. In het gebouw zijn onder meer een bibliotheek, bioscoop, restaurant, expositieruimtes en studieplekken te vinden. In januari opende bovendien het nieuwe museum over strips, animatie en games Storyworld.

De bouw van het Forum begon in 2011, maar liep in 2015 vertraging op nadat bleek dat de constructie niet voldoende aardbevingsbestendig was. De bouwkosten werden aanvankelijk geraamd op 70 miljoen euro, maar kwamen uiteindelijk uit op ruim 140 miljoen euro.

