Groninger reisbureaus in onzekerheid door coronauitbraak

Reizigers in quarantaine in het H10 Costa Adeje Palace-hotel in Tenerife (Foto: ANP)

'We hebben meerdere annuleringen. Dan gaat het om reizen naar Tenerife', zegt Gerda Klooster, directeur van Klooster Reizen.

Reizigers wachten af

Op het Canarische eiland zitten sinds een week tientallen Nederlanders vast in hun hotel in verband met het coronavirus. Ze wachten op toestemming van de Spaanse autoriteiten om terug te mogen vliegen. 'Onze annuleringen hebben daar mee te maken.'

Hoeveel reizen naar Tenerife zijn geannuleerd, wil Klooster niet zeggen. 'We merken in ieder geval dat klanten afwachtend zijn met boeken en met veel vragen zitten. Ik houd hoop dat het voor de zomer allemaal weer aantrekt.'

Klooster Reizen heeft momenteel geen reizigers in Noord-Italië of andere risicogebieden waar het coronavirus heerst.

Het gekke is dat we voor Italië gewoon nog boekingen hebben binnengekregen Sietske van der Maat - directeur SRC Reizen

Maatregelen

Op het kantoor van SRC Reizen in Groningen is het personeel donderdag bijgepraat over de stand van zaken. Het bureau regelt reizen naar onder meer Noord-Italië, waar sinds deze week de kleurcode oranje geldt. Dat houdt in dat alle niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden.

Reisadviseurs van SRC Reizen zijn ook druk met uitzoeken of bezienswaardigheden in de noordelijke gebieden van Italië nog wel open zijn.

'De eerste reis naar Italïe staat halverwege april gepland', vertelt directeur Sietske van der Maat. 'We bekijken drie weken vantevoren of het gebied nog steeds oranje is. Als dat het geval is, annuleren we de reis en krijgen mensen hun geld terug.'

Het reisbureau heeft sinds de coronauitbraak meerdere annuleringen zien binnenkomen. 'Dat ging niet om Italië, maar om Rusland en Spanje. In die gevallen waren mensen gewoon angstig en wilden ze het zekere voor het onzekere nemen. Het gekke is dat we voor Italië gewoon nog boekingen hebben binnengekregen.'

Onzekerheid

Asgard Reizen in Stad merkt vooral de toenemende onzekerheid onder klanten. Het reisbureau biedt culturele wandelvakanties aan, gericht op de oudere doelgroep. Annuleringen zijn er vooralsnog niet.

'We krijgen veel vragen van mensen die al geboekt hebben naar bijvoorbeeld Spanje. Ze willen weten of ze voorzorgsmaatregelen moeten nemen en of hun reis nog wel doorgaat', zegt een woordvoerder. 'In dit geval is er nog geen negatief reisadvies voor Spanje, dus dat vertellen we hun dan.'

Als luchtvaartmaatschappijen straks routes minder frequent gaan vliegen, wordt het een ander verhaal Henk van der Kooi - BBI Travel

'Mazzel'

BBI Travel, dat gevestigd is op Groningen Airport Eelde, kreeg vorige week donderdag de eerste vraag over het coronavirus. De touroperator verzorgt met name reizen naar Ierland en Scandinavië. 'Wat dat betreft hebben wij daar mazzel mee, want dat zijn landen waar je bij het coronavirus niet in eerste instantie aan denkt', zegt directeur Henk van der Kooi.

Wel maakt hij zich zorgen over het verdere verloop van de virusuitbraak. 'Als de grote luchtvaartmaatschappijen straks ook Europese bestemmingen gaan schrappen of routes minder frequent gaan vliegen, dan wordt het een ander verhaal. Dan merk je dat al snel aan de inkomsten.'

