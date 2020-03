Homan verbaasd om boze brief gemeenten: 'Initiatiefnemers verdienen het geld, daar moet je het halen'

'Ik was verbaasd over de brief. We hebben recent nog met elkaar om tafel gezeten. Ik zal formeel reageren, maar ik praat liever met elkaar.'

Dat is de eerste reactie van gedeputeerde Nienke Homan op de boze brief die drie gemeenten die met Windpark N33 te maken krijgen naar de provincie woensdag stuurde. Daarin riepen de gemeenten Midden-Groningen, Veendam en Oldambt de provincie op om te zorgen voor een betere verdeling van de lusten en de lasten onder de omwonenden van het windpark.

'Vergelijking met Drenthe gaat niet op'

De drie gemeenten maakten in hun brief een vergelijking met het windpark Drentse Monden Oostermoer, net over de provinciegrens. Voor dat park hebben de provincie en het Rijk wél extra geld in het gebiedsfonds gestopt. 'Het rapport van de Rekenkamer laat helder zien dat er alles voor te zeggen is dat het Rijk en de provincie Groningen voor windpark N33 op dezelfde manier te werk gaan', aldus de gemeenten in de brief.

Als je ergens geld moet halen voor in een gebiedsfonds, dan is dat bij de initiatiefnemers Nienke Homan - Gedeputeerde

Maar volgens Homan gaat de vergelijking met Drenthe niet op. 'Voor beide provincies geldt dat we géén juridische mogelijkheden hebben om bij de initiatiefnemers extra compensatie af te dwingen. Dat concludeerde de Noordelijke Rekenkamer ook. Maar beide provincies hebben wél de beleidsvrijheid om met eigen middelen al dan niet bij te dragen in een gebiedsfonds. Drenthe heeft de keuze gemaakt om dat wel te doen, Groningen heeft besloten om dat niet te doen.'

Volgens Homan is daarbij het argument altijd geweest dat de ontwikkelaars verdienen aan de windparken, en de provincie niet. 'Het kost ons alleen maar geld. Als je ergens geld moet halen voor in een gebiedsfonds, dan is dat bij de initiatiefnemers.'

Klimaatakkoord: streven naar 50 procent lokaal eigendom

Dat de situatie in Drenthe een uitzondering zou zijn op de juridische beperkingen om extra compensatie af te dwingen wijst Homan van de hand. 'Dat je als provincie de keuze hebt om al dan niet zélf bij te dragen aan een gebiedsfonds is echt wat anders dan dat je bij initiatienemers kunt afdwingen om meer geld in te leggen.'

Dat dit streven niet juridisch bindend is, is precies de vinger op de zere plek Homan

Homan vindt het belangrijk dat omwonenden ook mede-eigenaar worden van toekomstige zonne- en windparken. 'In het klimaatakkoord is dan ook afgesproken dat het streven is om vijftig procent van de duurzame energieproductie in lokale handen te houden, zodat het geld niet afroomt naar bedrijven, maar het geld in de regio blijft.'

'Streven naar lokaal eigendom nog niet bindend'

Op de vraag hoe juridisch bindend dat streven is reageert Homan: 'Niet. Dat is precies de vinger op de zere plek. Wij zijn daarom al jaren aan het lobbyen bij het Rijk en vragen om een juridisch instrument om dat wél te kunnen afdwingen.'

Ook heeft de provincie beleid in gang gezet, waarin omwonenden vanaf het begin voorwaarden kunnen stellen voor windenergie, en projectideeën kunnen inbrengen. 'Als mensen zelf de regie hebben dan wordt het niet per se beter dan eerst, want hiervoor was het niet. Maar het is per definitie leuker dan als die mogelijkheden er helemaal niet zijn.'

Podcast Turbulente Tijden

Het Windpark N33 ligt erg gevoelig in Groningen. Daarom maakte RTV Noord hier vorig jaar een vijfdelige documentaireserie (een podcast) over. Je hoort het ontstaan van het park, de woede, de oorsprong van de woede en hoe je een windpark wél zou moeten ontwikkelen.

Werkt onderstaande player niet goed? Klik dan op deze link.



