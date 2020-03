Coronavirus zit Mollema dwars: 'Het kan een gekke wielermaand worden'

Bauke Mollema komt komende zaterdag niet in actie tijdens de Italiaanse wielerkoers Strade Bianche. De WorldTour-wedstrijd gaat niet door vanwege de uitbraak van corona in Italiƫ, zo heeft organisator RCS besloten.

Het coronavirus had al een aantal ploegen, waaronder het Nederlandse Jumbo-Visma, doen besluiten niet naar Italië af te reizen.



Zin in

Mollema baalt van de afgelasting. 'Ik had ernaar uit gekeken. Als het aan mij had gelegen, hadden we gewoon gekoerst', laat de renner van Trek-Segafredo weten.

'Ik was er klaar voor en had er veel zin in. Ook al omdat de Strade Bianche een mooie wedstrijd is. De wedstrijd is ook niet precies in het epicentrum van de uitbraak.'

Gevolgen voor voorjaar

De Groninger houdt zijn hart vast voor de gevolgen die het coronavirus kan hebben voor het verdere verloop van het wielervoorjaar.

'Ik maak me zelf geen zorgen over het virus, het is nu al overal. Maar ook de wedstrijden na de Strade Bianche zijn nog helemaal niet zeker. Zondag zou ik de GP Industria (een semiklassieker, red.) rijden, maar die gaat mogelijk ook niet door. Het kan een gekke wielermaand worden.'

Ronde van het Baskenland

Na komend weekend is Mollema van plan af te reizen naar Spanje, waar hij vanaf 6 april de Ronde van het Baskenland rijdt.

