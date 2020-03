Vindicat eerder terug van wintersport: 'Veiligheid van onze leden staat voorop'

Dat bevestigt Vindicat-rector Floris Hamann.

De Vindicat-leden waren van plan om zaterdag aan de terugreis te beginnen, maar stappen nu vrijdagmiddag in de bus. Dat gebeurt in groepen, tussen 12.00 uur en 15.00 uur 's middags. De leden komen een dag later aan in Groningen.

'Zelf besloten'

De wintersport van Vindicat in coronagebied is deze week landelijk nieuws. Toch is dat volgens Hamann niet de reden voor het voortijdige vertrek.

'We hebben dit zelf besloten. We zijn daarbij niet geadviseerd door de burgemeester of de GGD. Sinds dinsdag is de dynamiek enorm veranderd. Met dit besluit willen we de zorgen van onze leden en hun familie en vrienden wegnemen. De veiligheid van onze leden staat voorop'.

Volgens Hamann zijn er op dit moment geen zieke Vindicat-leden bekend.

Reisadvies

Sestrière ligt in de regio Piemonte, waar een wijdverspreide uitbraak van het coronavirus is vastgesteld. De studentenvereniging vertrok afgelopen zaterdag uit Groningen na contact met betrokken instanties. Dinsdag werd het reisadvies voor Piemonte aangescherpt. Dat was voor Vindicat-rector Floris Hamann nog geen reden om de koffers te pakken.

'Wij hebben dagelijks contact met de GGD, het RIVM en Buitenlandse Zaken. Pas als zij ons melden dat de situatie onveilig wordt, vertrekken we', legde hij uit.

Aangescherpt reisadvies Noord-Italië

Voor de Noord-Italiaanse regio's Aosta-vallei, Piemonte, Lombardije, Trentino-Zuid-Tirol, Friuli-Julisch-Venetië, Veneto, Emilia-Romagna en Ligurie geldt nu kleurcode oranje, zoals op onderstaand kaartje te zien is. Sestrière, waar de Vindicat-leden genieten van een skivakantie, ligt in Noordwest-Italië en is met een zwarte cirkel gemarkeerd. Op verzoek van het RIVM worden alle niet-noodzakelijke reizen naar deze gebieden afgeraden, ter voorkoming van verdere besmettingen in Nederland. In de meeste gebieden in Noord-Italië heeft de lokale overheid ook al maatregelen genomen. Zo zijn musea gesloten. De Vindicat-locatie is met zwart omcirkeld. Foto: RIVM)

Mail GGD

Eenmaal thuis kunnen de Vindicat-leden een mail verwachten van de GGD. Daarin staan instructies om mogelijke verspreiding van het virus tegen te gaan.

