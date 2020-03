Geen stikstofregels voor trekkertrek, alle wedstrijden gaan gewoon door

Woensdag maakte de stichting bekend dat de wedstrijd niet doorgaat omdat de organisatie niet kan voldoen aan stikstofberekeningen in de vergunningaanvraag.

Maar van stikstofregels is helemaal geen sprake, zegt de overkoepelende Vereniging Trekkertrek Noord (VTTN); alle wedstrijden kunnen dus gewoon doorgaan. Bij VTTN zijn meer dan twintig wedstrijdorganisatoren in Groningen, Friesland en Drenthe aangesloten.

Tijdgebrek

Woensdag trok het bestuur van Niezijl de stekker uit het evenement dat traditiegetrouw eind mei of begin juni wordt gehouden.

Reden voor de annulering was onder meer tijdgebrek, waardoor niet aan de vergunningaanvraag kon worden voldaan. Volgens Thomas Kamminga van Niezijl moest zijn club berekeningen laten zien over de uitstoot van stikstof tijdens het evenement.

Onrust

Onder de leden van VTTN ontstond onrust over de reden voor afzegging van Niezijl. 'Jammer dat Niezijl dit zo naar buiten heeft gebracht', zegt voorzitter Johnny ten Hoor, 'Want de andere organisatoren vragen zich af wat de gevolgen voor hen zijn en of hun wedstrijd wel door kan gaan.'

Volgens Ten Hoor is tijdgebrek en drukte in het privéleven van het Niezijlster bestuur de reden en worden de stikstofregels erbij gehaald.

Geen stikstofregels

Het bestuur van VTTN kwam woensdag in spoedzitting bijeen en heeft uitgezocht hoe het zit met de stikstofregels.

'Die zijn er niet', zegt Ten Hoor. 'Er zijn geen landelijke stikstofregels voor trekkertrek. Organisatoren hoeven geen berekeningen te laten zien over stikstofuitstoot tijdens de wedstijden. Verenigingen kunnen gewoon een vergunning aanvragen bij de gemeente en dan kan de wedstrijd doorgaan. Over drie weken is er een grote wedstrijd in de TT-hal in Assen, niks aan de hand dus.'

