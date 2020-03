Verenigingen tussen hoop en vrees: 'Als de club weg is, komt-ie ook niet weer'

Verenigingen uit het Westerkwartier, Het Hogeland, de toekomstige gemeente Eemsdelta, de stad Groningen en omgeving, Oost-Groningen en Zuidoost-Groningen vulden de enquête in. In dorpen en plaatsen in alle windstreken wordt de onzekerheid gevoeld.

Schokeffect

'Als de club weg is, komt-ie ook niet weer', zegt Egbert Mulder, secretaris van VV Meeden. Bij die vereniging wordt begin september de noodklok geluid. Het bestuur wil een schokeffect creëren om leden actiever te maken, treedt af en is demissionair. Het begint niet direct te lopen, maar er staan leden op. Egbert Mulder is één van hen en stapt samen met een paar anderen in.

'Ik maak me wel zorgen over de toekomst', geeft hij aan. 'Het ledenaantal loopt terug, met name bij de oudere jeugd. Bij de senioren hebben we nog maar twee elftallen. Financieel is het ook een tijdje moeilijk geweest.'

In Meeden is het zorgwekkend, in Beerta is het nog een tikkeltje erger. THOS wilde de jeugdafdeling fuseren met BNC uit Finsterwolde, maar dat is mislukt. Het samengevoegde jeugdbestuur van BTC (BNC THOS Combinatie) had geen chemie en de jeugdleden bleven lid van BNC. THOS heeft daarom niet meer dan twee zondagelftallen en een 35+ team over. Bestuurslid Jaap Smeins ligt weleens wakker van de situatie bij de club.

'Het is nu heel moeilijk om te bestaan', vertelt hij. 'We bestaan in mei honderd jaar, dat wil je natuurlijk vieren. Maar als ik naar het budget kijk, wordt dat lastig. We kunnen niet zomaar een artiest bellen.'

Verplichting

Smeins is ingestapt op een lastig moment. 'Het was het afgelopen jaar erop op of eronder.' De goedlachse voetballiefhebber treedt in de voetsporen van zijn vader, die jarenlang secretaris was en jaren geleden plotseling overleed.

'Ik voel het ook als een soort verplichting richting mijn pa en doe het ook een beetje voor hem. Het THOS-gevoel zit namelijk diep. Ik heb al een aantal tatoeages, maar ik denk ook dat er eentje van THOS bij komt.'

Het is soms lastig positief te blijven, zegt Smeins. 'Als de speeltuin wat organiseert, loopt het als een tierelier. Als THOS iets organiseert, komt er niks. Hoe dat komt? Geen idee. We doen ons best en blijven eraan trekken, maar je wordt er inderdaad wel eens moedeloos van.'

Leens is net als Beerta een dorp waar de krimp ook heeft toegeslagen. De bestuursleden van FC LEO hebben van de nood een deugd gemaakt.

'Vroeger toen ik zelf voetbalde, stemde je als student je studie af op het sportgebeuren', zegt voorzitter Arjen Fledderman. 'Maar de tijden zijn veranderd. De jeugd kan zich op hele andere manieren vermaken en is veel meer consument geworden van een vereniging. Dat geldt ook voor de ouders. Het is moeilijk om aan die verwachtingen te voldoen.'

Samenwerking

FC LEO is noodgedwongen om zich heen gaan kijken en dat heeft wat opgeleverd. 'We zijn breder gaan kijken, omdat we het zelf niet meer redden op langere termijn. We werken al samen met Kloosterburen op het gebied van de oudste jeugd, maar denken erover na om met de dorpen Kloosterburen, Ulrum (VVSV'09) en Leens alle jeugd te bundelen in een samenwerkingsverband. Daar hopen we komende zomer mee te beginnen.'

Daarnaast kijkt de club verder dan het voetbalwereldje alleen, onder meer in het platform 'Samenwerkende verenigingen Leens'. Het is voor clubs als FC LEO de enige manier om overeind te blijven.

'We spreken regelmatig met alle verenigingen, ook de harmonievereniging bijvoorbeeld. In eerste instantie is er misschien geen directe relatie met een voetbalclub, maar je kunt wel wat aan elkaar hebben. Als de harmonievereniging hulp nodig heeft, springen onze vrijwilligers bij, en andersom. Daarnaast biedt FC LEO ruimte aan de biljartvereniging, zodat die vereniging in Leens kan blijven bestaan. En dat gaat goed. Met voetbal alleen red je het als vereniging op termijn niet.'

Nieuwe ontwikkelingen

Er is niet alleen sprake van krimp bij verenigingen. Door nieuwe ontwikkelingen, zoals de groei van het damesvoetbal en initiatieven als Walking Football, merken verschillende verenigingen dat de aanwas groeit. In Hoogezand profiteert met name HS'88 van die ontwikkeling. In vijf jaar tijd kregen de paarshemden er ruim honderd leden extra bij.

'We hebben ons gefocust op dames- en meisjesvoetbal', zegt secretaris Jacob Hofstra. 'Bij andere verenigingen sneeuwt dat onder, bij ons ligt er de focus op. Dat zorgt voor een positieve uitstraling in de hele gemeente.'

Dat heeft geresulteerd in het feit dat de meiden en dames niet alleen bij iedere leeftijdscategorie een eigen jeugdteam hebben, maar er ook bij de senioren twee teams op vrijdagavond in actie komen. Ook zijn er twee teams op zaterdag actief.

Gunstige ligging

'Een aantal jaren geleden hebben we de keuze gemaakt om proactief te werk te gaan. In bestuursvergaderingen kijken we alleen maar vooruit. Het zijn echt beleidsvergaderingen geworden. En soms bereik je iets omdat je het graag wilt, dan ontstaat iets haast vanzelf.'

De gunstige ligging van het complex van HS'88 speelt ook een rol, geeft Hofstra toe. De club voetbalt pal om de hoek van nieuwbouwwijk De Vosholen en heeft daardoor te maken met aanwas van jeugdleden. Dat zorgt weer voor een ander probleem: het complex, dat gedeeld wordt met voetbalvereniging Kwiek, is te klein voor twee verenigingen.

'Onze kleedaccommodatie stamt vanuit de jaren 60 van de vorige eeuw. We zijn al jaren met de gemeente bezig om geld los te krijgen om dit op te knappen. Ook het aantal velden wordt qua bezetting wat magertjes. Daar liggen nog wel wat wensen voor ons als vereniging.'

Verantwoording enquête

Er zijn ruim 120 voetbalclubs in onze provincie. Daarvan heeft RTV Noord er veertig benaderd. Daarbij is gelet op dat de geselecteerde clubs uit verschillende delen van de provincie komen. Van die veertig clubs hebben dertig de enquête ingevuld. Hier kun je de algemene analyse van de enquêteresultaten lezen. Deze geven een indicatief beeld van de situatie in de provincie.

