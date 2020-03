Grafzerk van eerste Minerva-directeur opgegraven

Een bijzondere klus op de Zuiderbegraafplaats in Groningen: daar werd donderdag een 190 jaar oude grafzerk opgegraven. Die stond ooit op het graf van kunstenaar Gerard de San, die in 1798 de eerste directeur was van de Groninger kunstacademie.

In de loop der jaren is de zerk onder een dikke laag grond verdwenen. En ook De San zelf raakte in de vergetelheid. Door onderzoek te doen in archieven wist stadsgids Henk Bakker toch de exacte locatie van De Sans laatste rustplaats te achterhalen.

In ere herstellen

Bakker vindt dat De San de eer moet krijgen die hij verdient en nam daarom het initiatief voor de opgraving.

Hij kreeg de gemeente mee, als eigenaar van de begraafplaats, evenals de Hanzehogeschool. Die nam de grafrechten over en wil het graf van De San in ere herstellen.

Scheppen en prikstokken

En dus is Bakker samen met een enkele anderen nu druk in de weer met scheppen en prikstokken. De mannen staan tot aan hun knieën in het graf, ernaast ligt een flinke bult zand. Wat eerst nog een zuil lijkt, blijkt uiteindelijk een zerk.

Als het grafmonument eenmaal is geborgen en is schoongeveegd, wordt al snel duidelijk dat De San door de studenten van de Groningse Academie van Teken-, Bouw- en Zeevaartkunde - tegenwoordig Academie Minerva geheten - op handen werd gedragen.

Geliefd

'Hulde aan desan van zyne leerlingen', staat op de zerk te lezen. 'De San was erg geliefd en kennelijk een prima kerel', weet Bakker ook uit de archieven.

Hij doelt op het verhaal dat De San afzag van zijn loon, toen het door economisch ongunstige tijden slecht ging met de Academie. 'De San vond dit niet erg en zei dat hij zich ook wel zonder salaris redde.'

Zo was De San actief als portretschilder en ook gaf hij les aan het Henri Daniel Guyot Instituut in de stad. In 1830 stierf De San op 75-jarige leeftijd.

Gerenoveerd

De opgegraven zerk wordt de komende tijd schoongemaakt en hersteld. 'Ook maakt het steenhouwersbedrijf er een plateautje onder. Maar uiteindelijk wordt de zerk weer teruggebracht naar de Zuiderbegraafplaats', aldus Bakker.