Passagiers van Flybe moeten zelf vervangend vervoer regelen

Wat gaat er gebeuren met de lijndienst van Groningen Airport Eelde naar Londen Southend Airport? Sinds de Engelse luchtvaartmaatschappij Flybe in de problemen zit, kan niemand daar iets over vertellen.

Flybe is de luchtvaartmaatschappij die in opdracht van Stobart Air de boekingen doet en de vluchten op Eelde regelmatig uitvoert. Intussen wordt Groningen Airport Eelde platgebeld door reizigers. Dat meldt RTV Drenthe.

Woensdagavond werd bekend dat Flybe uitstel van betaling heeft aangevraagd. Sindsdien blijven alle vliegtuigen aan de grond. Ook de website van de maatschappij is uit de lucht.



Stobart Air

Op Groningen Airport Eelde is donderdagmorgen volgens een woordvoerder contact gezocht met Stobart Air. Stobart is namelijk verantwoordelijk voor de lijndienst en laat die uitvoeren door Flybe.

Maar op het hoofdkantoor van Stobart Air is de verwarring net zo groot. Er is vanuit het hoofdkantoor van die maatschappij geen antwoord gekomen op vragen. Er wordt, zo is de hoop van de luchthaven, gekeken naar een manier om de lijndienst te laten bestaan.

'Bedroefd'

'Wij betreuren dit voor alle betrokkenen. We vinden dit bijzonder vervelend voor onze passagiers die tickets van of naar Groningen hebben geboekt. Voor vragen kunnen deze passagiers terecht bij de partij waar zij de tickets geboekt hebben.' Zo luidt de schriftelijke reactie van Groningen Airport Eelde.

Eelde, zo zeggen ze zelf, faciliteert luchtvaartmaatschappijen alleen maar. Een woordvoerder van Stobart Air wil in een reactie alleen maar kwijt dat ze 'bedroefd zijn voor alle passagiers en personeel van Flybe' dat het zo gelopen is. 'Stobart Air heeft een aantal Flybe-diensten uitgevoerd vanuit onder andere London Southend Airport in het Verenigd Koninkrijk. Die vervallen met onmiddellijke ingang.'

Reisbureau

Voorlopig staat er op de borden op de luchthaven dat de vluchten naar Londen zijn geannuleerd. En dat heeft ook consequenties voor de passagiers die inmiddels een ticket hadden geboekt via Flybe. Zij hebben van de maatschappij bericht gekregen.

Daarin staat dat de vluchten zijn geschrapt en dat iedereen zelf voor een alternatief moet zorgen met een andere luchtvaartmaatschappij, trein of bus. Passagiers die via een reisbureau of andere boekingssite een ticket hebben gekocht, worden daar naartoe verwezen.

Civil Aviation Authority

Passagiers die via Flybe hebben geboekt, moeten contact opnemen met de CAA, de Civil Aviation Authority. Zij geven tips over hoe je een claim in kan dienen om je geld terug te krijgen.

Op de website van de CAA worden verschillende mogelijkheden beschreven, bijvoorbeeld als je gebruik hebt gemaakt van een creditcard. Dan is er een mogelijkheid om je geld terug te krijgen.

Lijndiensten

Voor de passagiers, maar ook voor Groningen Airport Eelde, zijn de problemen bij Flybe een enorme domper. Voor de passagiers, omdat het maar afwachten is of het geld dat ze hebben betaald wel terugkomt. En voor de luchthaven, omdat er opnieuw een vlucht verdwijnt. Het is Groningen Airport Eelde een lief ding waard om de lijndienst met Londen in de benen te houden.

De lijndienst, die sinds 2016 actief, is de enige die nog over is op de Noordelijke luchthaven. Nog niet zo lang geleden stopte AIS Airlines met de verbinding naar Kopenhagen en Münster. Het verdwijnen van de Londen-vlucht heeft ook effect op het aantal passagiers en de inkomsten van Groningen Airport Eelde.

Kanaaleilanden

De vluchten naar de Kanaaleilanden vanaf Groningen Airport Eelde worden soms ook uitgevoerd in vliegtuigen in de Flybe-kleuren. Maar volgens directeur Marc van Amsterdam van SunAir is er geen gevaar voor deze vakanties. 'Wij doen zaken met Blue Island Air. Die vliegen ook wel eens voor Flybe in hun vliegtuigen.'

De vluchten naar de Kanaaleilanden zijn van 26 april tot en met 9 augustus, uitgevoerd door Blue Island Air. Deze kleine bestemming doet het goed vanuit het Noorden. Vorig jaar waren alle vluchten volgeboekt. Nu wordt er langere tijd gevlogen en zijn de plaatsen voor zo'n tachtig procent bezet.



