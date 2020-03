Henk Kuipers wil op derde zittingsdag zijn verhaal doen: 'Want het jeukt mij van alle kanten'

Voormalig No Surrender-voorman Henk Kuipers (55) uit Emmen zat donderdag op de praatstoel in de rechtbank in Groningen. De captain van de inmiddels verboden motorclub wordt met drie andere oud-bestuursleden van de club verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie.

De derde zittingsdag in de zaak tegen Kuipers stond de vraag centraal of Kuipers de baas was van een criminele motorclub. Tijdens de eerdere zittingsdagen vroegen de rechters vooral door over de afpersingen waarvan Kuipers wordt verdacht.

Het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigt de vier oud-bestuursleden van de motorclub en een zakenman uit Sneek van onder meer diefstal met geweld en afpersing in de periode van 2014 tot en met 2017.



Media

Justitie startte een groot onderzoek naar drugs en geweld in het voormalig clubhuis van No Surrender in Emmen. Dit onderzoek, met de naam 'Akepa' loopt vanaf 2014 tegen oud-captain Kuipers en medebestuursleden van de club.

Volgens Kuipers gebeurden binnen No Surrender geen dingen die het daglicht niet konden verdragen. Over de beschuldigingen die volgens Kuipers door het OM de wereld in zijn geslingerd is veel gezegd en geschreven in de media.



Gebrand om zegje te doen

Het werd tijd dat hij zijn verhaal eens ging doen. 'Het jeukt mij van alle kanten', zei hij tegen de rechter. Hij leek geagiteerd tijdens de zitting. Hij onderbrak de vragen van de rechters veelvuldig en was gebrand om zijn zegje te doen.

De rechters vroegen hem over de zwijgplicht binnen de club. Die was er niet echt, vond Kuipers. Achter op het hoofd van de man staat groot 'Omerta'. Omerta staat voor geheimhoudingsplicht binnen de Italiaanse maffia. 'Vergelijkt u mij nu met de Italiaanse maffia? Ik vind die tattoo gewoon mooi.'



PGP-telefoon

Een andere aanwijzing volgens het OM is de angst om afgeluisterd te worden. Binnen de club werd daarom gebruik gemaakt van PGP-telefoons. Dit zijn telefoons waarmee versleutelde berichten worden verstuurd. Door de encryptie wordt voorkomen dat politie, veiligheidsdiensten of buitenlandse overheden berichten kunnen onderscheppen.

Maar er werd toch door justitie afgeluisterd in de, inmiddels afgebroken, clubhuis. Een groot deel van het bewijsmateriaal is gebaseerd op die afgeluisterde gesprekken.

Maar Kuipers had niet zo'n telefoon. 'Ook nooit gehad, dus ik stond niet aan het hoofd van een criminele organisatie”, zei hij. Ook werd apparatuur aangeschaft zoals jammers (stoorzenders). Op het hoogtepunt telde de club in Nederland 29 chapters (afdelingen) en was No Surrender in zestien landen actief.



Drugshandel

'Een grote club', meende de rechter. Kuipers vond dat wel meevallen. 'In Thailand was maar één lid.' De hesjes die iedereen droeg was niet om te imponeren. 'We lieten daarmee zien dat we bij elkaar hoorden.'

Over de vermeende drugshandel binnen de club was Kuipers kort: 'Ik heb nooit in drugs gehandeld, wel gebruikt maar dat was vroeger.' Hij ontkende niet dat anderen binnen No Surrender zich bezig hebben gehouden met drugs. 'Het was niet de intentie van de club om daarmee geld te verdienen', veegde Kuipers die aantijging van tafel.



Strafeisen in september

De zaak tegen Kuipers zou in juni van start gaan maar werd meermalen uitgesteld vanwege ziekte van zijn advocaat en hemzelf.

Kuipers kampt met een navelbreuk. Hij wordt op 24 maart geopereerd, zo kondigde hij donderdag aan. Kuipers wordt in mei en mogelijk in juni nog gehoord als getuige in de zaken van de medeverdachten. Het OM komt op 28 september met de strafeisen in alle zaken.



