GGD: 'Vindicat-leden met corona-klachten moeten in Italië blijven'

De Vindicat-bussen vertrekken vrijdagmiddag en worden zaterdag door de GGD opgevangen op een nader te bepalen locatie.

De studenten komen een dag eerder terug van wintersport dan gepland, onder meer vanwege de zorgen onder leden en hun familie.

Test bij aankomst

Als bij aankomst blijkt dat leden tijdens de reis gezondheidsklachten hebben gekregen, zullen ze bij terugkeer in Nederland alsnog getest worden op het virus.

'Zij worden direct afgezonderd en gecontroleerd. Daarvan krijgen we binnen enkele uren de uitslag', zegt Jossy van den Boogaard, arts infectieziektebestrijding.



Los daarvan krijgen alle Vindicat-leden het advies om twee weken - de gemiddelde incubatietijd van het virus - lang geen colleges te volgen.

Iedereen is 'kerngezond'

Op dit moment zijn alle leden 'kerngezond', aldus de arts. 'Ze weten dat ze zich moeten melden als ze ziek worden.'

'De incubatietijd van het coronavirus is gemiddeld twee weken. Daar wordt rekening mee gehouden. Mensen die klachten krijgen, hebben het advies gekregen om zich af te zonderen. Op dit moment zijn er geen mensen met klachten die passen bij het coronavirus.'

Zorgen begrijpelijk

Wel zegt Van den Boogaard dat ze de onrust in het land begrijpt. 'Ik kan me de zorgen vanuit de samenleving goed voorstellen. Het is een grote groep die een week lang nauw met elkaar optrekt. Daarom blijven we in nauw contact met de groep en komt er dus een extra voorlichtingsmoment.'

Niets afdwingen

De wintersportreis van de studenten werd in de landelijke media breed uitgemeten. Vooraf heeft de GGD samen met Vindicat de risico's in kaart gebracht.

'Er gold geen negatief reisadvies', zegt GGD-directeur Jos Rietveld. 'We hebben wel onze zorgen geuit, maar de reis niet afgeraden. 'We kunnen dat niet afdwingen.'

Baalt Rietveld nu achteraf, door al het extra werk, dat de reis door is gegaan? 'Nee, de situatie is redelijk overzichtelijk. De komende dagen moet blijken of dat zo blijft.'

Kijk hier de volledige persconferentie terug:

