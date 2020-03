Einde lijkt nabij voor 'experimentschool' Westerbroek

De Jan Ligthartschool is een van de kleine scholen in onze provincie (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Het gaat niet goed met de Jan Ligthartschool in Westerbroek. De school, die te weinig leerlingen heeft, kon in 2017 bij wijze van experiment openblijven. Maar doelstellingen worden niet gehaald waardoor sluiting nu een realistische optie lijkt.

De Jan Ligthartschool had bij de start van het experiment 32 leerlingen. Dat aantal had binnen vijf jaar na de start van het experiment moeten groeien naar 56, maar dat lijkt er niet in te zitten.

Nu 38 leerlingen

Inmiddels is de school naar 38 leerlingen gegroeid. 'Maar de experimentperiode die in 2022 eindigt is te kort om door te groeien naar 56 leerlingen', stelt de school.

Doelstellingen worden niet gehaald

De doelstellingen van het experiment worden niet gehaald en in de huidige opzet zijn die ook niet haalbaar, is de conclusie van de directeur-bestuurder na overleg met onder andere de Raad van Toezicht en medewerkers van de school.

Uiterlijk 15 april wordt er een keuze gemaakt over de toekomst van de Jan Ligthartschool. 'De school gaat dan in veranderde opzet door, anders is sluiting de enige optie', zegt de school.

