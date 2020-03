Actiegroep Tegenwind N33 heft zichzelf op

Fut is eruit

Komende woensdag organiseert de stichting een informatieavond voor omwonenden, waar onder meer dit onderwerp op de agenda staat. 'We hebben duidelijk in de statuten staan wat ons doel is, maar inmiddels wordt er al aan het windpark gebouwd,' vertelt bestuurder Lies Zondag.

'De laatste jaren zijn we in onze procedures steeds vaker niet ontvankelijk verklaard. Als we nu door zouden willen, zouden onze statuten aangepast moeten worden ten behoeve van een nieuw doel. Maar eerlijk gezegd is ook de fut eruit, in elk geval bij mij.'

Handdoek niet in de ring

Met het opheffen van de stichting gooien de tegenstanders van het windpark niet de handdoek in de ring, benadrukt Zondag: 'Ook als de windmolens draaien is het belangrijk de effecten goed na te gaan. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de molens stilgezet worden of dat er een vergoeding voor omwonenden in het vat zit.' Zelf zal ze niet meer betrokken zijn bij deze activiteiten.

Meeden

De eerste plannen voor windmolens rond Veendam ontstonden al in 2009. Het oorspronkelijke plan om ze in een rij langs de N33 te plaatsen werd in 2014 onverwacht aangepast, waarbij de molens voor een belangrijk deel als windpark even ten noorden van Meeden, langs de A7, werden gepland.

Weerstand

De weerstand tegen dit defintieve plan was zo groot dat het leidde tot grote tweespalt in het dorp tussen grondeigenaren en bewoners en tot strafbare acties, zoals het bedreigen van ondernemers en bestuurders die betrokken waren bij de bouw van het park.

Lees ook:

- Tegenwind N33 geschokt door arrestaties: 'Dit had ik nooit verwacht'

- Tegenwind N33: 'In het pak genaaid door de Raad van State'

- Tegenstanders windparken sturen manifest naar Tweede Kamer