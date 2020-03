Schuiling baalt van corona-angst: 'Laten we een beetje nuchter blijven'

'Ik maak me een beetje zorgen over het feit dat het RIVM en de GGD goede adviezen geven, maar dat mensen allemaal dingen voor zichzelf problematiseren.'

De burgemeester reageerde donderdagavond op de vroegtijdige terugkeer van negenhonderd studenten van Vindicat uit met corona besmet gebied in Italië. Schuiling heeft daar 'heel veel waardering voor.' Volgens hem past Vindicat een groot compliment omdat de vereniging de hele week in nauw contact met de GGD heeft gestaan en de adviezen opvolgt.

Nergens voor nodig

Die adviezen zijn hetzelfde als voor alle anderen die in Italië zijn geweest: als er geen klachten zijn, geldt er ook geen beperking voor bijvoorbeeld werk of sociale contacten. Suggesties dat de Vindicaters nooit weg hadden moeten gaan of bij terugkomst in quarantaine moeten, wijst Schuiling resoluut van de hand.

'Dat zou betekenen dat we Schiphol moeten sluiten. Dat zou ook betekenen dat we aan de grens bij Italië mensen met Nederlands kenteken moeten opvangen en hen in quarantaine zetten. Dat kan helemaal niet en dat hoeft ook niet als je de adviezen opvolgt van de GGD en daar nuchter mee omgaat.'

Irritatie

Klopt het dat de corona-angst de burgemeester irriteert? 'Het valt mij wel op dat een aantal mensen daar van allerlei dingen bijhaalt die niet relevant zijn, maar wel voor veel onrust zorgen.'

'Het advies is heel duidelijk: ga geen mondkapje dragen en toch zijn de mondkapjes uitverkocht. Ander voorbeeld: gebruik geen gelletjes en toch zijn ze uitverkocht. Dus ik denk: luister gewoon naar de adviezen, zoals Vindicat ook heeft gedaan.'

Vragen van PVV

Schuiling en zijn wethouders hebben inmiddels ook de vragen van de PVV in de gemeenteraad over de skireis van Vindicat beantwoord. De partij vindt het 'zeer onverantwoord' dat Vindicat ging skiën.

Schuiling: 'In die vragen ligt een rechtstreeks verband met een soort schuldvraag; alsof er iets is gebeurd dat niet door de beugel gaan. Dat is totaal niet aan de orde. Vindicat heeft zich keurig laten informeren over wat wel en niet kan.'

Voorlichting en testen

Volgens de burgemeester is het feit dat de studenten een grote groep vormen juist een voordeel voor de beheersing van corona. 'Het is een geluk dat het een groep is die met elkaar reist. Daardoor kunnen wij heel gericht voorlichting geven.'

Dat gebeurt zaterdagochtend als de studenten in bussen terugkeren uit Italië. Op een nog te bepalen locatie gaan GGD-medewerkers de bussen in om van de studenten te horen of ze klachten hebben en zo nodig te testen.

Ook krijgen de studenten daar informatie over de RIVM-richtlijnen die ze bij thuiskomst moeten volgen. Als ze milde klachten krijgen moeten ze thuisblijven; bij zware klachten de huisarts bellen. Rector Floris Hamann van Vindicat heeft de betreffende leden geadviseerd om conform deze GGD-richtlijjnen te besluiten of ze wel of niet naar college kunnen: 'Voor medicijnen-en tandheelkundestudenten kan die afweging anders liggen, maar dan nog blijft het een eigen afweging. Als een faculteit vraagt om maar liever weg te blijven, volgen studenten dat verzoek natuurlijk op. Zo is het ook afgesproken met de RUG en de Hanzehogeschool.'

Niet leuk meer

De studentenvereniging besloot vorig weekend met negenhonderd leden te gaan skiën, maar inmiddels geldt voor het gebied waar ze verblijven code oranje. Dat betekent dat alle niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden.

Vindicat merkte in de loop van de week zoveel ongerustheid onder de eigen leden en het thuisfront dat de wintersporters eerder naar huis gaan. Ze stappen vrijdagmiddag in de bus.



