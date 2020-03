Groningse Tiktokker verovert harten van paardenmeisjes

Jessica de Wit uit de stad Groningen (20) is een influencer op Tiktok. Met 38.000 volgers bereikt ze heel wat paardenmeiden in Nederland. Samen met haar drie pony's: Fiona, Batman en Amber die in Wedde staan, probeert ze herkenbare gebeurtenissen op een creatieve en grappige manier in een kort filmpje te stoppen.

Paardenshows

Jessica haalt haar pony op uit de wei. Het is een regenachtige dag, maar ze wil wel even demonstreren wat ze voor haar Tiktok-video's doet met haar pony's. Een doorweekte Shetlandpony hobbelt achter haar aan. De pony is zo klein dat ze het onderste stroomdraad van het hek losmaakt en de pony daarna onder de bovenste stroomdraad door kan lopen. Een grappig gezicht.

Pony Fiona laat zichzelf van haar beste kant zien. 'Kom Fiona, voetje.' Ze geeft een voetje, schudt trouw met haar hoofd en klimt op een blok waarna ze ook weer een voetje geeft. Ondertussen vertelt Jessica over haar Tiktok-account. 'Een half jaar geleden ben ik ermee begonnen. Het is allemaal erg snel gegaan.'

Wat is Tiktok precies? Kirsten Jassies is social media expert en legt het uit: 'Tiktok is een social media app en daarmee kun je meedoen aan challenges. Dan doe je net als anderen op een muziekje een bepaalde challenge na.' Volgens Jassies is de app razend populair onder jongeren tussen de 9 en 13 jaar. Maar daar blijft het niet bij. 'Er zijn in totaal al wel meer dan een miljoen gebruikers op Tiktok in Nederland.' 'Kijk mee met je kinderen' Jassies adviseert ouders van Tiktokkende kinderen aan om mee te kijken. 'Het is aan te raden om een slotje op het account van kinderen te zetten. Op die manier kunnen de kinderen in de gaten houden wie hen mag volgen op het social media platform.'

De grote droom van De Wit is om uiteindelijk shows te geven met haar pony's. 'Ik wil graag aan iedereen laten zien wat kleine pony's allemaal kunnen. En dat het niet alleen maar grasmaaiers zijn.' Er klinkt trots door in haar stem en vastberaden geeft ze haar pony opnieuw het teken om een voetje omhoog te doen.

Ze heeft wel een idee hoe zo'n show leven er ongeveer uit moet komen te zien. Haar grote voorbeelden zijn Jesse Drent (met 350.000 volgers op Instagram) en Eva Roemaat met (241.000 abonnees op YouTube).

'Het is mooi om te zien wat zij allemaal met hun paarden bereikt hebben. Dat wil ik later ook wel.' Ze lacht bescheiden en geeft haar pony Fiona een liefkozend kriebeltje achter haar oren, waarna ze de pony terugzet bij haar paardenvriendjes.

Een miljoen likes

Rouke Klein, de vriend van Jessica, glundert bij de vraag of hij ook trots op haar is. 'Ik had nooit verwacht dat het zo snel zou gaan. Ik ben absoluut enorm trots op haar en dan heeft ze nu ook nog eens meer dan een miljoen likes op haar account.'

Toch merkt hij wel wat van de 'Tiktok fame'. Zo moet hij Jessica regelmatig filmen en is ze soms een tijdje met haar telefoon bezig om alle berichten bij te werken. 'Dan rijden we in de auto en is ze even een video aan het uploaden, dat moet dan even gebeuren.'