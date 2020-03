Knarrenhof Marum: 'Ideaal voor als het straks iets minder met me gaat'

Ruim tweehonderd inwoners van Marum en omgeving lieten zich donderdag tijdens een informatiebijeenkomst bijpraten over het plan voor de bouw van een zogeheten knarrenhof in het dorp.

In een knarrenhof wonen vooral ouderen die voor elkaar zorgen en naar elkaar omkijken. Een dergelijke voorziening heeft koop- en huurwoningen.

In Marum is een initiatief om in het centrum een knarrenhof te bouwen. Een initiatiefgroep heeft zijn oog laten vallen op het terrein van De Bron. De basisschool vertrekt naar een nieuwe locatie in Marum.



44 inschrijvingen

Het gebouw komt dan leeg te staan en na de sloop is er een hectare grond beschikbaar. Daarop kunnen drieëntwintig woningen worden gebouwd.

Volgens initiatiefnemer Hans Koenders is het de ideale plek met winkels en andere voorzieningen in de directe omgeving. Inmiddels hebben zich 44 huishoudens ingeschreven die belangstelling hebben voor een plek in het knarrenhof.

'Aansprekende plek'

Pier Sienema uit Marum is enthousiast en gaat zich ook aanmelden. 'Ik woon sinds 1963 in Marum, vlakbij het centrum. Mijn woning is van alle gemakken voorzien, maar als het straks wat minder met me gaat qua gezondheid dan is zo'n knarrenhof ideaal. En de plek in het centrum spreekt me ook aan.'

Wethouder Bert Nederveen van de gemeente Westerkwartier was ook aanwezig. Hij prijst het initiatief: 'We volgen het plan met belangstelling en zijn bereid mee te denken.' De plek die de Knarrenhof op het oog heeft is van de gemeente en die wil de grond verkopen na het vertrek van de school.



Nog geen garantie

Initiatiefnemer Koenders: 'De gemeente heeft toegezegd dat ze als eerste met ons in gesprek gaat over de invulling van het terrein als De Bron straks weggaat. Dat is geen garantie dat we de grond dan ook kunnen kopen, maar er wordt in ieder geval aan ons gedacht.'

