'Eindelijk! Dit is het begin van onze nieuwe toekomst', zegt Janny Ebels, terwijl ze amper boven het geluid van de heipalen uitkomt. In de wijk Opwierde-Zuid in Appingedam is vrijdagmorgen begonnen met de bouw van aardbevingsbestendige woningen.

Ebels woonde in een van de inmiddels afgebroken huizen in de wijk en trekt komend najaar in een herbouwde woning. 'Ik ben heel blij. Ik had niet gedacht dat dit me zo zou raken.'

Zo klinkt het heien:



'We zijn al ver gevorderd, maar er zijn nog grijze vlakken, van dingen die nog niet geregeld zijn', zegt Ebels. 'Ondanks dat de palen nu de grond in gaan, zitten we nog steeds in dat proces. We hebben er wel vertrouwen in, maar het is een langzame en moeizame weg.'

Honderden huizen

Volgens planning is haar nieuwe huis in september of oktober klaar. In totaal gaan in de wijk vierhonderd huizen tegen de vlakte, om vervangen te worden door bevingsbestendige huizen.

