Dit weekend in Groningen: Olaf krijgt zijn vrijheid terug en zwemstrijd in Hoogezand

Koekeloeren naar de nieuwe waterstoftrein, sportief bezig zijn in het zwembad of meedeinen op het accordeonfestival. Er is dit weekend voor ieder wat wils in Groningen.

Waterstoftrein

De waterstoftrein die op dit moment 's nachts wordt getest op het spoor tussen Groningen en Leeuwarden, is zaterdag te bewonderen op het Hoofdstation in de stad.

Het publiek kan van 12.00 tot 16.00 uur een kijkje nemen in de trein. Die staat dan langs het perron van spoor 1a. Vertegenwoordigers van verschillende bedrijven en de provincie geven informatie.

Tot 14 maart maakt de waterstoftrein proefritten op het traject tussen Groningen en Leeuwarden. Dat gebeurt alleen 's nachts en zonder reizigers.

De tests zijn nodig om te beoordelen of een trein op waterstof is in te passen in de dienstregeling in Noord-Nederland.

Pinguin-estafette

In zwembad De Kalckwijk in Hoogezand springen tussen 09:00 uur 's ochtends en 20:00 uur 's avonds 85 teams in het water om te proberen zoveel mogelijk baantjes te trekken.

De teams, bestaande uit zes tot tien zwemmers, hebben een uur de tijd om in estafettevorm zoveel mogelijk baantjes te trekken. Het huidige record in het 50-meterbad staat op 6900 meter.

Olaf krijgt zijn vrijheid terug

Zondag is een heugelijke dag voor zeehond Olaf. Hij wordt weer vrijgelaten. De jonge grijze zeehond werd als eerste pup van het winterseizoen opgevangen door Zeehondencentrum Pieterburen.

Hij werd door duizenden mensen op de voet gevolgd omdat hij een levensreddende operatie moest ondergaan waarbij zijn oog werd verwijderd.



Zondag zal een schip vanuit Lauwersoog uitvaren met aan boord Olaf en een andere grijze zeehond, Trevv. Op een hooggelegen zandbank aan de grens van de Waddenzee en de Noordzee zullen beide dieren worden vrijgelaten.

Accordeon-festival

In theater Geert Teis in Stadskanaal vindt op zondag de achtste editie van het jaarlijkse Internationaal Accordeonfestival plaats. Dit is één van de weinige accordeonfestivals in Nederland.

Op het podium klinkt een mix van klassiek, jazz en entertainment, gebracht door vooral jonge professionele musici uit binnen- en buitenland.

Het programma is van 13.30 uur tot 17.00 uur met één pauze van 30 minuten. Tickets kosten aan de kassa €16.

Fijn weekend!