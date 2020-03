Dit Wordt De Week: Wennen aan 100 km/uur op de snelweg

Het wordt even wennen: vanaf eind deze week mogen we op de Groningse delen van de A7 en A28 nog maar 100 kilometer per uur rijden. Of iedereen zich daar aan gaat houden, weten we snel genoeg.

Maar er zit meer nieuws in de pijplijn. Wat? Je leest het in deze rubriek, waarin we vooruitblikken op de komende week.

Bouw stikstoffabriek begint

Maandag gaat in Zuidbroek de schop de grond in voor de bouw van een nieuwe stikstoffabriek. Aan minister Eric Wiebes en Gasunie-directeur Han Fennema de eer om 's middags het startsein te geven. In november 2018 werd al begonnen met het voorbereidende werk.

Een blik op de nieuwe fabriek



In de stikstofmenginstallatie, zoals de fabriek officieel heet, wordt stikstof uit de lucht vermengd met hoogcalorisch gas uit het buitenland. Zo ontstaat laagcalorisch gas dat bruikbaar is voor de Nederlandse markt. Vanaf 2022 moet er jaarlijks 7 miljard kubieke meter van dat gas uit de fabriek stromen.

Andere aanblik Grote Markt

Wie binnenkort een bezoekje brengt aan de Grote Markt, zal niet het vertrouwde beeld zien. Maandag begint namelijk de demontage van het VVV-gebouw, na acht jaar trouwe dienst. Door de opening van de VVV in het Forum is het gebouw overbodig geworden. Wat er voor in de plaats komt? In elk geval een tijdelijke speeltuin.

De houten trappen van het VVV-kantoor verdwijnen



Joods monument onthuld

Bij de voormalige synagoge in Delfzijl wordt woensdag een monument onthuld ter nagedachtenis aan de Joodse oorlogsslachtoffers. Het is dan exact 78 jaar geleden dat vrijwel de hele Joodse gemeenschap (ruim 130 mensen) uit Delfzijl op de trein is gezet naar concentratiekampen in Polen.

Het monument bestaat uit vijf zwerfkeien, die oorspronkelijk op de dijk bij Delfzijl lagen. Op één van de stenen staat een menora, een zevenarmige kandelaar dat het symbool is van het Jodendom. Aan de voorkant komt een muur met de namen van alle 126 Joodse slachtoffers uit Delfzijl.

Het ontwerp van Kappen en Veenstra



Burgemeester Gerard Beukema onthult het monument samen met leerlingen van het Theda Manholt College en Joodse familieleden.

Naast de onthulling van het monument is op dezelfde dag ook de opening van een expositie hierover in het Muzeeaquarium in Delfzijl. De tentoonstelling laat het Joodse (familie)verleden zien, met bijvoorbeeld persoonsbewijzen en ansichtkaarten die uit de trein zijn gegooid.

Op naar de 100

Niet volgende week maandag, maar al eind deze week rijden we op de Groningse snelwegen maximaal 100 kilometer per uur. Donderdagavond trekken medewerkers van Rijkswaterstaat afplaktape van de borden langs de A28 en vrijdag volgt de A7. Zodra de tape eraf is. geldt de nieuwe snelheid.

Dat betekent dat er overdag tussen zes uur 's ochtends en zeven uur 's avonds niet sneller gereden mag worden dan 100 kilometer per uur.



Bij een nieuwe snelheid horen nieuwe borden.



Officieel zou de lagere maximumsnelheid pas na komend weekend gelden. Maar het hele land tegelijk 'overzetten', bleek een onmogelijke klus. 'We beginnen al eerder met het weghalen van de afplaktape omdat het niet te doen is om dat in het hele land op maandagochtend te doen', zegt Anghela Lolkama van Rijkswaterstaat.

