Alice in coronaland: 'Je bent toch een soort banneling'

Na een vakantie in het door corona geteisterde Piemonte werkt RTV Noord-medewerkster Alice Buitenga uit voorzorg twee weken thuis. Omdat ze niet ziek is, moest ze wel even wennen aan het idee.

'Je bent toch een soort banneling. Het is niet leuk apart gezet te worden om zoiets, maar gelukkig is het niet persoonlijk.'

Klein bergdorpje

Alice vertrok op 23 februari naar Italië voor een wandelvakantie van een week in Piemonte. 'Ik had geen idee dat het zo'n risicogebied zou worden. Nu zaten wij in een bergdorpje in de Alpen waar slechts twee families wonen. Er was absoluut geen sprake van corona.'

Gezond en wel keerde Alice terug naar huis. Onderweg kreeg een van haar reisgenoten al de boodschap dat ze twee weken niet op haar werk hoefde te komen. Daarop nam Alice contact op met RTV Noord, waar ze mediamanager is.

'Na enig overleg hebben we samen besloten dat ik niet naar kantoor zou komen. Daarmee houdt Noord zich aan de voorzichtige kant van het advies, want van het RIVM mag je zonder klachten gewoon aan het werk.'

RIVM: Niet nodig om thuis te blijven

Moeten mensen die terugkeren uit gebieden waar het coronavirus heerst tijdelijk van hun werk worden geweerd? Het RIVM zegt daar het volgende over: 'Nee, dit is niet nodig. Als zij geen gezondheidsklachten hebben, kunnen zij gewoon naar hun werk. Dit geldt ook voor kinderen op scholen en kindercentra. Als iemand in de eerste twee weken na terugkeer uit een risicogebied echter gezondheidsklachten krijgt (koorts in combinatie met luchtwegklachten zoals hoesten) moet hij/zij thuisblijven en telefonisch contact opnemen met de huisarts'

'Overdreven'

Toen het besef eenmaal ingedaald was dat ze twee weken thuis zou werken, vond Alice dat in eerste instantie 'overdreven'.

'Bij een ziekenhuis in Den Bosch waar een verpleegkundige het coronavirus had, mochten haar collega's wel gewoon doorwerken. Nu snap ik dat ze daar niet iedereen naar huis kunnen laten gaan, maar toch.'

Priegelen op laptopje

Maar ze gaf zich over aan haar lot. 'Ik moest de eerste dag wel ontzettend wennen en was zelfs een beetje opstandig. Twee weken is toch wel lang.'

'Het is ontzettend ongezellig en bovendien erg onhandig. Op het werk heb ik een goede stoel en een fijn bureau. Ook heb ik meerdere grote beeldschermen nodig. Thuis zit ik te priegelen op mijn kleine laptopje.'



Je let extra op je gezondheid. Ben ik al verkouden? Zit mijn neus nou een beetje dicht? Alice Buitenga - Werkneemster RTV Noord

Angst onder vrienden

Naast haar werk mag ze van het RIVM al haar dagelijkse dingen doen. Dus gaat ze gewoon naar de supermarkt en op vriendenbezoek. Wat dat laatste betreft: niet iedereen zit op haar komst te wachten.

'Het doet wel iets met mensen, merk ik. Sommigen zijn toch ook wel een beetje bang. Een vriendin van mij zit door haar zwakke gezondheid in een hoogrisicogroep. Daar ga ik de komende weken niet heen. In mijn familie is er iemand die me om dezelfde reden niet wil zien. Dat begrijp ik ook wel.'

'Ben ik al verkouden?'

Omdat de RIVM-richtlijnen ook inhouden dat ze haar gezondheid goed in de gaten houdt, is dat ook precies wat Alice de hele dag doet.

'Op het moment dat ik klachten krijg, moet ik dat melden. Dan ga je er toch extra op letten. Ik zit echt de hele tijd te slikken. Ben ik al verkouden? Zit mijn neus nou een beetje dicht? Maar ik voel me gelukkig prima.'

