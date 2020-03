Begrafenis verplaatst: 'Zuiderbegraafplaats is net een moeras'

Volgens velen is het één van de mooiste begraafplaatsen in de provincie: de Zuiderbegraafplaats in Groningen. Maar de komende tijd kunnen er in een groot gedeelte geen nieuwe graven worden gedolven. Het is er veel te nat.

Tien jaar lang is Pieter Buikema al beheerder van de Zuiderbegraafplaats. Zo nat als het er nu is, heeft hij nog niet eerder meegemaakt. Lopend tussen de soms eeuwenoude graven van bekende en minder bekende Groningers wijst hij aan waar het probleem het grootst is.

Begrafenis verplaatst

'Kijk, dit stuk is het natst', zegt Buikema. 'Als je hier loopt zak je tot je enkels weg. Vorige week was het echt heel erg. We staken een schop in de grond en er was water, water en nog eens water. Dat kun je de mensen echt niet aandoen, dan moet je de begrafenis verplaatsen naar een ander gedeelte. En dat is ook gebeurd.'

Nog een maand

Hoe lang zal het nog duren voordat de complete begraafplaats weer gebruikt kan worden? 'Het water heeft tijd nodig om weg te zakken', zegt Buikema. 'Ik denkt dat het over een maand weer normaal kan zijn. Maar nu is het echt net een moeras.'