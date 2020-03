Hoge Raad stelt uitspraak flitsfaillissement Heiploeg uit

De Hoge Raad heeft de uitspraak in de zaak rond het omstreden flitsfaillissement van garnalenverwerker Heiploeg in Zoutkamp uitgesteld tot 17 april.

De Hoge Raad heeft meer tijd nodig om vonnis te wijzen, laat een woordvoerder van het rechtscollege weten.

Hoe zat het ook alweer?

Heiploeg ging eind januari 2014 failliet en maakte op dezelfde dag een doorstart onder de vleugels van de nieuwe eigenaar, visserijbedrijf Parlevliet & Van der Plas.

Negentig werknemers raakten hun baan kwijt. De overige 210 werknemers konden meteen aan de slag bij het nieuwe Heiploeg, maar onder slechtere arbeidsvoorwaarden. Als ze dit weigerden, verspeelden ze het recht op een uitkering.

Rechten behouden

Vakbonden FNV en CNV vinden dat door de snelle overname sprake is van 'overgang van onderneming'. Daarom zouden de werknemers hun oude rechten moeten behouden.

De vakbonden verloren hun zaak voor de rechtbank in Almelo. In het hoger beroep oordeelde het Gerechtshof van Arnhem later eveneens dat het faillissement geen verkapte reorganisatie was.

Geen onderzoek gedaan

FNV ging vervolgens in cassatie bij de Hoge Raad. In november 2019 stelde de advocaat-generaal, die de Hoge Raad van rechtsadviezen voorziet, dat het Hof in Arnhem steken heeft laten vallen.

In het advies staat onder meer dat niet is onderzocht of het doel van het faillissement was om de onderneming voort te zetten. Ook heeft de voorbereiding van het faillissement niet plaatsgevonden onder toezicht van een door de rechtbank benoemde curator.

Eventueel naar nieuw Hof

Als de Hoge Raad dit advies overneemt, wordt de uitspraak van het Hof nietig verklaard en moet een ander Gerechtshof de zaak opnieuw bekijken.

Lees ook:

- Juridische strijd rond 'flitsfaillissement' Heiploeg duurt voort (2019)

- Gerechtshof: 'Flitsfaillissement Heiploeg was in orde' (2018)

- Vakbonden verliezen rechtszaak over doorstart Heiploeg (2015)