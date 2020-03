Damster bedrijf BioPack maakt doorstart

De overname van verpakkingsbedrijf BioPack Packaging in Appingedam is rond. De maker van biologisch afbreekbare verpakkingen gaat verder onder de naam Green Packx.

BioPack ging vorige week failliet, nadat het in acute geldnood verkeerde toen een belangrijke financierder zich plotseling terugtrok.

'Wereld schreeuwt om minder plastic'

Het bedrijf is gekocht door Bas Schrage uit Zuidlaarderveen, tevens actief in de akkerbouw en initiatiefnemer van de Boerenbox bij FC Groningen. Hij hoopt dat de verkoop van bio verpakkingen nu aantrekt:

'Ik kan me niet anders voorstellen dan dat daar een grote markt voor is. De hele wereld schreeuwt om minder plastic', zegt Schrage. 'Dan is het raar dat bijvoorbeeld zwarte bessen nog in plastic zitten, terwijl het ook in bioverpakkingen kan.'

Medewerkers blijven

De acht medewerkers kunnen waarschijnlijk weer aan de slag bij het bedrijf. Schrage denkt in het pand van Werkplein Fivelingo in Appingedam te kunnen blijven, maar moet daar nog gesprekken over voeren.

BioPack begon in 2017 en kreeg financiële steun van de Economic Board Groningen, om de economie in het aardbevingsgebied een impuls te geven.

