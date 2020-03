Op A28 en A7 al vanaf volgende week vrijdag maximaal 100 km/u

Op de Groningse weggedeelten van de A7 en A28 geldt de nieuwe maximumsnelheid overdag van 100 kilometer per uur al vanaf volgende week vrijdag. Dat zegt Rijkswaterstaat.

Op dit moment is een aannemer nog druk bezig met het plaatsen van borden langs de Groningse snelwegen. Die zijn nu nog afgeplakt.

Afplaktape

'Donderdagavond beginnen we met het verwijderen van de afplaktape', zegt Angela Lolkamma van Rijkswaterstaat. Dat doen we eerst lang de A28, vrijdag gaan we verder met de A7'

Vanaf het moment dat de afplaktape verwijderd is, is de nieuwe maximumsnelheid van kracht. Dat betekent dat er overdag tussen zes uur 's ochtends en zeven uur 's avonds niet sneller gereden mag worden dan 100 kilometer per uur.

Kan niet in één keer

Officieel zou de nieuwe snelheidslimiet pas maandag 16 maart van kracht worden. Lolkamma: 'We beginnen al eerder met het weghalen van de afplaktape omdat het niet te doen is om dat in het hele land op maandagochtend te doen.'

