RTV Noord zoekt verhalenschrijvers en import-Groningers

Voor radio-items in deze week is RTV Noord op zoek naar mensen die mooie Groningse verhalen schrijven en deze willen voorlezen in de studio. De verhalen mogen overal over gaan, zolang ze maar in het Gronings zijn geschreven en worden voorgelezen.

Wees gerust: je hoeft geen ervaren schrijver te zijn. Als het je mooi lijkt om speciaal voor de Grunneger week iets te schrijven, is dat ook van harte welkom.

Import-Groningers gezocht

Naast Groningse verhalen zijn we ook heel benieuwd naar wat mensen vinden van Groningers en de Groningse cultuur. Vooral als ze hier zijn komen wonen vanuit het Westen.

Daarom zijn we ook op zoek naar mensen die willen vertellen over hun beleving toen ze hier kwamen wonen. Wat was heel anders, grappig of zelfs raar?

Aanmelden voor een van beide onderwerpen? Stuur dan vóór 15 maart een mail naar mkoning@rtvnoord.nl.