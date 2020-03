Barmannen die seks hadden met dronken vrouw ook door het Hof vrijgesproken

Drie barmannen die verdacht werden van seks met een dronken vrouw in een café in de Poelestraat in Groningen, zijn ook in hoger beroep vrijgesproken.

Het gerechtshof in Leeuwarden deed vrijdag uitspraak.

Het hof ziet net als de rechtbank in Groningen onvoldoende bewijs voor seks tegen de wil van de vrouw (20). Zo is niet duidelijk vast komen te staan hoeveel alcohol de vrouw had gedronken en in hoeverre zij verminderd bewust was.

OM eiste taakstraf

Het Openbaar Ministerie (OM) was in hoger beroep gegaan. Justitie eiste andermaal een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 180 dagen. Volgens het OM was de vrouw te dronken om weerstand te bieden.

'We zijn teleurgesteld over de uitkomst in deze zaak', aldus een woordvoerder van het OM. 'Wij hebben kennisgenomen van het arrest van het Hof en zullen deze bestuderen. Aan de hand daarvan zullen we een afweging maken of we al dan niet in cassatie gaan.'

Groepsseks café

De drie barmannen, 26, 29 en 30 jaar oud, hadden in de nacht van 25 augustus 2016, na sluitingstijd, gezamenlijk seks met de vrouw. Dit gebeurde achterin een café in hartje Groningen.

Uitdagend dansen

Volgens de mannen wilde de vrouw zelf de groepsseks. Zij had die avond urenlang uitdagend gedanst in de uitgaansgelegenheid en om de seks gevraagd. De advocaat van de mannen wees bij de inhoudelijke behandeling van de zaak, twee weken geleden, op getuigenverklaringen. Ook zou op beelden van een bewakingscamera te zien zijn dat de vrouw goed wist wat ze deed.

