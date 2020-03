Veendammer bedrijf verkoopt corona-sneltests

De Medische Vakhandel, een groothandel in medische producten in Veendam, biedt sinds enkele dagen een sneltest aan waarmee aanwezigheid van het coronavirus kan worden aangetoond.

De test werkt met een vingerprik. Door een paar drupjes bloed op een strip aan te brengen, kan worden geanalyseerd of het lichaam afweerstoffen heeft aangemaakt tegen COVID-19, oftewel het nieuwe coronavirus. Aan de hand van de waarden die daar uit rollen, kan worden bepaald of een patiënt postief test, en dus besmet is.

Hoge gevoeligheid

'De test is op zich betrouwbaar, maar een positief resultaat kan wel vals positief zijn. De gevoeligheid is vrij hoog', licht een woordvoerder van het Veendammer bedrijf toe.

'Daarom adviseren we gebruikers om bij een positief resultaat altijd de GGD in te schakelen. De uitvoering van de test is ook alleen bedoeld voor zorgprofessionals. Alleen zij kunnen de waarden goed beoordelen. Een bloedsuikertest bijvoorbeeld is simpeler: de waarden daarvan zijn gewoon te hoog of te laag.'

Uit China

De sneltest kost 237 euro voor 10 stuks. Vanaf volgende week worden ze geleverd.

'De bestellingen druppelen inmiddels gestaag binnen, zowel uit België als Nederland. Via een importeur halen we ze uit China. Voor zover ik weet, zijn we de enige in het land die de tests aanbiedt', zegt de woordvoerder.

Alleen zorgprofessionals

De Veendammer groothandel levert zijn producten doorgaans zowel aan professionals (zoals huisartsen en gezondheidscentra) als particulieren.

Maar de coronatests worden alleen geleverd aan zorgprofessionals, benadrukt de zegsman. 'Voor zover wij dat kunnen nagaan, bijvoorbeeld aan de hand van het mailadres van de klant. Bij een privé-mailadres gaan we zeker vragen stellen.'

Goede zaken

De groothandel profiteert van de situatie: dankzij de coronacrisis is er inmiddels geen mondmasker of desinfectiemiddel meer te krijgen. 'We zijn helemaal leeg gekocht en weten ook niet wanneer we nieuwe voorraden krijgen', aldus de woordvoerder.

