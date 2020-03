Personeel hoort na de zomer meer over banenverlies NAM

Personeel van de Nederlandse Aardolie Maatschappij moet tot na de zomer wachten op duidelijkheid over het banenverlies bij de NAM. Dat de NAM moest afslanken was al langer bekend.

NAM-directeur Johan Atema verwacht niet dat er gedwongen ontslagen aan te pas komen. Dat zei hij in het programma 1 op 1 op Radio 1.

1.400 medewerkers

Momenteel werken er zo'n 1.400 mensen bij de NAM. Het bedrijf biedt daarnaast indirect werk aan een paar duizend mensen via onderaannemers, stelt Atema. Maar de NAM moet afslanken omdat de gaswinning in Groningen stopt. Hoeveel banen er verloren gaan, wil Atema niet zeggen.

'We willen oppassen met getallen, want we hebben dat nog niet intern gecommuniceerd', zegt de NAM-directeur. 'Dat doe ik na de zomer.' Atema wil niet dat zijn personeel de aantallen uit de media verneemt, maar dat het aantal van 1.400 personeelsleden af gaat nemen, staat vast.

Vertrekregelingen

'Iedereen ziet dat aankomen en dat wil je wel met een bepaalde doordachtheid doen', zegt Atema. 'We zullen absoluut kleiner worden.'

De NAM-directeur denkt dat het bedrijf dat kan doen met natuurlijk verloop of met vertrekregelingen. 'Bij NAM hebben we over het algemeen geen gedwongen ontslagen', zegt hij. 'We laten mensen gaan en vervangen ze niet of we bieden ze pakketten aan.'

