Coronavrees: Groninger Boys weigert te voetballen tegen Forward

'Het bestuur heeft de zorg geuit, de selectie deelde die zorgen. We willen het risico niet lopen en de verantwoording niet nemen om spelers en staf bloot te stellen aan besmetting', zegt bestuurslid Marcel Klunder.

Studenten onderweg terug

De bussen met Vindicat-leden zijn vrijdagmiddag vanuit Sestriere vertrokken naar Groningen. Geen van de studenten had bij vertrek klachten. 'Er hoefde niemand getest te worden op het virus, dus iedereen is mee naar huis', zegt Vindicat-rector Floris Hamann. 'De sfeer in de bus is goed.'

Klunder heeft nog niemand kunnen bereiken van de studentenvereniging. Wel had hij contact met de KNVB. De bond geeft aan de lijn van het RIVM te volgen, dus dat er geen reden is om niet te voetballen.

Zweetdruppels

'Ik vind het kort door de bocht. Je hebt te maken met fysiek contact en zweetdruppels, noem het allemaal maar op. Ik kan die verantwoording gewoon niet nemen.'

'Dan wordt het waarschijnlijk een boete en punten in mindering', verwacht Klunder. 'Het zij zo, het is maar net waar je voor kiest.'

De KNVB laat weten dat de normale gang van zaken inderdaad is dat de aanklager zich buigt over de zaak. 'Maar er wordt wel naar een zaak gekeken met begrip voor de situatie', laat woordvoerder Daan Schippers weten.

We gaan niet bewust het risico opzoeken Marcel Klunder - bestuurslid Groninger Boys

Volgens Klunder is er met nog bijna twee dagen tot de aftrap geen ruimte meer om alsnog overtuigd te worden dat het veilig is om te spelen tegen Forward. 'Wij gaan niet voetballen', zegt hij resoluut. 'Het blijft wel een hobby. We gaan niet bewust het risico opzoeken.'

Wat doen andere clubs?

Maar er zijn meer teams die zondag tegen Forward moeten spelen. Dus bellen we SC Stadspark-voorzitter Jan Boonstra met de vraag of hij twijfelt de wedstrijd door te laten gaan. SC Stadspark 3 speelt zondag tegen Forward 8.

Nadat Boonstra de vraag aanhoort, begint hij te lachen. 'Ik vind het een hele leuke vraag, maar nee. Ik heb er geen seconde over nagedacht. Wij voetballen gewoon.'

Het tweede elftal van Noordster speelt zondag tegen Forward 2 en die wedstrijd gaat ook door als het aan Noordster-voorzitter Raymond Drenth ligt. 'Ik begrijp dat het een lastige discussie is', zegt hij. 'Maar wij voetballen gewoon.'

Als straks iemand de griep heeft, weigeren ze dan ook te voetballen? Richard Spitzers - wedstrijdsecretaris VV Haren

Wedstrijdsecretaris Richard Spitzers van VV Haren denkt er net zo over. Haren 3 speelt zondag tegen Forward 12. 'Als straks iemand de griep heeft, weigeren ze dan ook te voetballen?', zegt hij gekscherend. 'Als ze met Vindicat vijftien kilometer verderop hadden gezeten in Frankrijk, dan was er niets aan de hand geweest.'

'Niet mee aan de hetze'

Michel Beek van Veendam 1894 wil ook niet meegaan in de hectiek. Het derde elftal speelt als het aan hem ligt gewoon tegen Forward 4.

'We moeten niet mee in de hetze', zegt hij. 'Wat ons betreft wordt er gevoetbald. Waar trek je de grens? Wij zijn er heel nuchter onder. Ik kan me best voorstellen dat je elkaar geen hand geeft, maar we gaan gewoon voetballen.'

Het bestuur van VVK, dat ook met een team tegen Forward moet spelen, was vrijdagmiddag niet bereikbaar.

'Geen reden tot paniek'

Rest nog de vraag hoe Forward er zelf instaat. Voorzitter Thomas Bruin zegt nauw contact te hebben met de GGD. 'De studenten die terugkeren worden goed in de gaten gehouden, dus er is geen reden tot paniek.'

Toch neemt Forward wel voorzorgsmaatregelen. 'We nemen het natuurlijk wel serieus. We hebben op advies van de GGD onze leden gecommuniceerd thuis te blijven als ze (lichte) klachten krijgen. Als we als bestuur zelf iets signaleren, zullen we mensen ook naar huis sturen. Maar we laten de beslissingen echt over aan de experts. Voor onze tegenstanders is er geen reden tot paniek.'

'Niet nodig'

Vindicat-rector Floris Hamann noemt het niet doorgaan van Forward-Groninger Boys 'volgens de richtlijnen niet nodig'. 'Maar ik weet niet hoe zij dat zelf ervaren. Misschien is men bang. Het is natuurlijk een serieus onderwerp. Als je er zelf geen verstand van hebt en je baseert op wat je leest, dan begrijp ik het wel.'

