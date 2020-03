Mo El Hankouri mogelijk in de spits tegen PSV

Buijs twijfelt over opstelling: 'We zitten wat dunner in de spelers'

Danny Buijs heeft voor komende zondag nog een aantal vraagtekens. Het zou zomaar kunnen dat buitenspeler Mo El Hankouri tegen PSV het honnours in de spits gaat waarnemen. Buijs is namelijk niet tevreden over de inbreng van Redan en Postema.

'Alles is een optie, maar het is ook een reële optie', reageert Buijs op de vraag of El Hankouri de plek van Redan in de punt van de aanval gaat innemen.

'Normaal gesproken ben ik er snel uit, maar we zijn op dit moment nog dingen aan het uitproberen. Meestal is op de training ook wel te zien hoe we gaan spelen, maar we weten het momenteel echt nog niet.'

Opstelling onduidelijk

Dat heeft te maken met een aantal vraagtekens binnen de selectie. Over het wel of niet meedoen van Bart van Hintum wordt morgen een besluit genomen.

De verdediger verliet vandaag wederom vroegtijdig de training. 'Ik schat de kans 50/50 in', reageert Buijs. Van Hintum stond vorige week tegen Willem II centraal achterin, maar speelt tegen PSV als hij fit is, weer aan de linkerkant. Dat gaat ten koste van Thomas Poll.

Het is tevens nog niet te zeggen of Joël Asoro mee kan doen. De gehuurde aanvaller van Swansea City was tegen Willem II geblesseerd en trainde deze week apart van de groep. Over zijn inzetbaarheid zal ook morgen een besluit worden genomen.

Het blijkt dat het toch wel moeilijk is voor die jongens Danny Buijs - trainer FC Groningen

Experimenteren

De kans dat dus Mo El Hankouri in de spits gaat spelen is volgens Buijs zeker mogelijk. 'We zijn dingen aan het uitproberen, omdat het voorin te licht is op dit moment. In de zin van balvastheid, rendement, maar ook in de eindfase', volgens de coach.

'Dat ligt niet alleen bij de spits. De laatste weken proberen we daar twee jonge jongens uit, die eigenlijk hun eerste ervaringen opdoen in het hoogste senioren voetbal. Het blijkt dat het toch wel moeilijk is voor die jongens, maar dat vind ik ook logisch.'

Naast de twee twijfelgevallen moet FC Groningen het zeker doen zonder Django Warmerdam en Gabriel Gudmundsson vanwege blessures. Azor Matusiwa is er niet bij vanwege een schorsing.

