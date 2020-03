Vier snelgroeiers uit Groningen in top 250 Erasmus Universiteit

Het gaat om Adresults, Flexsupport, Finanxe en VoIPGRID. Alle vier gevestigd in de stad Groningen. Om in de Top 250 Groeibedrijven te komen, moeten bedrijven aan het begin van de meetperiode minstens 10 FTE personeel hebben en een omzet van minimaal 5 miljoen euro.

De meetperiode liep van december 2016 tot en met december 2019. In deze periode moeten bedrijven om voor de lijst in aanmerking te komen een gemiddelde jaarlijkse groei van minimaal 20 procent in FTE en/of omzet te realiseren. Bedrijven kunnen zichzelf aanmelden voor deelname, maar komen ook uit de diverse databases als opvallende groeiers naar voren.

Het onderzoeksteam van de Erasmus Universiteit maakt voor de objectivering van de cijfers gebruik van data van de Kamer van Koophandel, Orbis, een bestand met gegevens van 360 miljoen bedrijven over de hele wereld, en een eigen database met data van meer dan 2.000 bedrijven.

De cijfers van de vier snelle groeiers

Finanxe

(opgericht in 2010) levert tijdelijke businesscontrollers en andere financiële specialisten en won vorig jaar een Gouden FD Gazelle.

Nieuwe banen: 80

Gemiddelde jaarlijkse groei 2016-2019: 71 procent

VoIPGRID

(opgericht in 2010) ontwikkelt sinds 2006 klantvriendelijke en schaalbare cloud telefonie voor telecomleveranciers. Eind vorig jaar werd het bedrijf door het Financieel Dagblad uitgeroepen tot één van de snelst groeiende ondernemingen in Nederland. In 2019 werd voor het vierde jaar op rij een FD Gazellen Award gewonnen. Van 2015 tot en met 2017 stond VoIPGRID in de Deloitte Fast 50. Nu voor het derde jaar op rij in de top 250 lijst.

Nieuwe banen: 23

Gemiddelde jaarlijkse groei 2016-2019: 78 procent

Adresults

(opgericht in 2012) is een strategisch online marketing bureau en al een aantal jaren een snelgroeiende onderneming. In 2017 werd een plekje in de Deloitte Fast 50 verworden en in 2019 werd voor het vierde jaar op rij een FD Gazelle Award gescoord.

Nieuwe banen: 8

Gemiddelde jaarlijkse groei 2016-2019: 25 procent



Flexsupport

(opgericht in 2007) levert niet alleen uitzendkrachten, maar biedt ook software oplossingen om werkprocessen volledig digitaal uit te voeren. Het bedrijf onderging recent een naamswijziging en heette eerder Payrollplaats. Onder die naam werd in 2015 een groei van 148 procent gerealiseerd.

Nieuwe banen: geen

Gemiddelde jaarlijkse groei 2016-2019: 25 procent