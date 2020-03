Steeds meer vrouwen beginnen eigen bedrijf

Het aantal vrouwelijke ondernemers is in Groningen de afgelopen vijf jaar met sprongen gestegen. Groningen telt nu ruim achttienduizend vrouwen met een eigen bedrijf, een kwart meer dan in 2015.

Dat blijkt uit de cijfers van de Kamer van Koophandel. De KvK zoomt met het oog op Internationale Vrouwendag op zondag 8 maart in op vrouwelijk ondernemerschap.

De trend in Groningen is aardig in de pas met die in de rest van het land. Overal neemt het aantal vrouwelijke ondernemers flink toe. Met Zuid-Holland als koploper met een stijging van 37 procent. Groningen is met de groei een lage middenmoter.

Veel zzp'ers

Meer dan de helft van alle vrouwen die ondernemen doet dat als zzp'er. Overigens zijn mannelijke ondernemers nog steeds in de meerderheid. Zes op de tien bedrijfseigenaren is man.

Vrouwelijke ondernemers zijn opvallend vaak actief in de communicatie, als grafisch ontwerper, in de callcentersector en in verzorgingstehuizen.

Goed voorbereid

Het valt de KvK op dat vrouwelijke starters zich goed voorbereiden op ondernemerschap. 'Ze willen vaak tot in detail weten hoe het zit met administratie en belastingzaken', aldus de Kamer.

