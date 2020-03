Anti-corona, wat kun je als ondernemer doen?

Handgel op de balie en instructieformulieren her en der op de wanden geplakt. Nog even en ook de elleboogbegroeting is de norm. Personeelsdeskundige en NoordZaken-expert Anneke Hemmen weet welke anti-coronamaatregelen ondernemers kunnen nemen.

Door Anneke Hemmen

Wat betekent het voor ondernemers nu coronabesmettingen in Nederland een feit zijn? Welke maatregelen moet een bedrijf treffen. En wie draait er op voor de kosten, bijvoorbeeld wanneer werknemers verplicht thuis moeten blijven?

Veilige werkplek

Als ondernemer ben je verplicht een veilige werkplek te bieden. Ook moet je werknemers voorlichten over de risico's van het coronavirus en hygiëneprotocollen opstellen.

Je kunt natuurlijk werknemers vanuit huis laten werken. Het verkleint de kans dat werknemers elkaar besmetten. Maar het is van meerdere factoren afhankelijk of werknemers kunnen én mogen thuiswerken. Als werkgever beslis je samen met de werknemer per situatie wat wenselijk is.

Als er gegronde vrees is dat een medewerker besmet is, bijvoorbeeld nadat hij in een risicogebied was, kun je de werknemer verplichten thuis te werken.

Doorbetaling

Een werknemer die ziek gemeld is en in quarantaine moet, heeft recht op doorbetaling van het loon. Veel mkb-ondernemers zullen dit niet in hun personeelshandboek hebben staan. Zorg dan dat je de afspraken hierover vastlegt.

Een werknemer die nog geen symptomen vertoont maar wel verplicht in quarantaine moet, bijvoorbeeld omdat hij met een besmette patiënt in contact is geweest, heeft ook recht op loondoorbetaling. Dit geldt ook voor een werknemer die in zijn vakantieland in quarantaine moet blijven. Deze quarantaineperiode gaat niet van de vakantiedagen af.

Verlof

Scholen kunnen beslissen om tijdelijk te sluiten vanwege besmettingsgevaar. Soms kan het dan even duren voordat een werknemer opvang heeft gevonden voor zijn kind(eren). Medewerkers hebben dan recht op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof.

Tijdens dit verlof moet je als werkgever loon doorbetalen. Dat duurt zo kort mogelijk, uiterlijk totdat de werknemer opvang geregeld heeft. Heeft de werknemer langer verlof nodig, dan kan hij in overleg met de werkgever vakantiedagen of onbetaald verlof opnemen.

Werktijdverkorting

Wanneer je als bedrijf door het coronavirus tijdelijk minder werk hebt kun je een aanvraag doen voor werktijdverkorting. De werkgever ontvangt dan een WW-uitkering voor zijn werknemers over de niet-gewerkte uren en betaalt het loon volledig aan hen door.

Verspreiding

De maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn eigenlijk heel simpel, zegt het RIVM. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.

Het rijtje is inmiddels aardig bekend; was je handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Attendeer werknemers daarop en zorg dat in toiletten (desinfecterende) zeep aanwezig is.

Laat de simpele papieren mondkapjes maar zitten, die beschermen niet.

Anneke Hemmen is personeelsdeskundige. Ze schrijft voor NoordZaken over personeelszaken.