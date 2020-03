Project voor duurzaam boeren op Schiermonnikoog loopt achter op schema

Maar de boeren die meedoen aan het project houden vertrouwen dat het goedkomt. Dat zegt Ludie van der Bijl, één van de zeven boeren tegen Omrop Fryslân.

Stikstofuitstoot terugdringen

Het doel van project is om de stikstofuitstoot flink te verlagen. Het grootste struikelblok is een transitievergoeding voor de boeren. Er is 2 miljoen euro nodig om hun inkomen in de overschakelperiode op peil te houden.

De provincie heeft het geld klaarliggen, maar mag het niet inzetten omdat de Europese Unie dat als staatssteun beschouwt.

Het weiland van boer Ludie van der Bijl op Schiermonnikoog. (Foto: Omrop Fryslân)



Overleg met ministerie

Gedeputeerde Johannes Kramer hoopte de zaak voor zijn aftreden op 1 januari op te lossen, maar dat is niet gelukt.

Nog steeds wordt druk overlegd over de oplossing. Dat gebeurt onder andere met het ministerie van Landbouw en de provincie, maar die gesprekken lopen niet zo snel.

Projectleider

Wel is besloten een projectleider aan te stellen voor twee dagen per week. Die begint over een week of zes. Hij moet het project meer continuïteit geven. Het geld voor de projectleider wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van Landbouw.

Als alles goed gaat, moet een groot deel van de melk op het eiland over een jaar of vijf op het eiland worden verwerkt in een eigen fabriek.

