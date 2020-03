Hardrijdersvereniging viert vijftigjarig jubileum

Exact vijftig jaar geleden werd de Hardrijdersvereniging Oost Groningen (HVOG) opgericht. De club van schaatsers en fietsers vierde het jubileum in Scheemda. Op de plaats waar het een halve eeuw geleden begon, de Esbörg in Scheemda.

Voorzitter Ingo Bos praatte de avond aan elkaar aan de hand van foto's. Het leverde veel herkenning op in de zaal, maar af en toe was het ook even gissen voor de aanwezige leden en aanhang.

Er werd stilgestaan bij de reizen naar de schaatsbaan in Berlijn en Inzell. Daarnaast was er ook veel beeldmateriaal uit de Oldambtrit en Noorderrondritten te zien op het scherm.

De naam van Jan Mein passeerde vaak de revue. Logisch, want de Scheemder maakte de oprichting mee van de club. Hij was toen twaalf jaar.

Erelid

Vijftig jaar later werd Mein naar voren geroepen. Even later werd hij benoemd tot erelid van de vereniging. Ook Jelte Kruijer die een jaar later lid werd kreeg deze titel. Daarnaast kreeg hij van het Gewest Groningen/Drenthe een oorkonde omdat hij 25 jaar bestuurlijk actief is geweest voor de vereniging.

De HVOG werd op 6 maart 1970 opgericht door een zestal natuurijsverenigingen in Oost Groningen. De aanleiding was de opening van de kunstijsbaan in het Stadspark in Groningen. Zodoende kon er ook geschaatst worden als het 's winters niet hard genoeg vroor voor natuurijs. De vereniging heeft momenteel uit 55 leden waaronder bekende namen als Fokko Veen en Piet Mellema, de enige die vier keer De Elfstedentocht reed.