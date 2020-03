Leekster Eagles blijft koploper na gelijkspel tegen directe belager

Door het gelijkspel blijft het de komende weken spannend welke club promoveert naar de Eredivisie. Op basis van een iets beter doelsaldo blijven de Leeksters bovenaan staan. Bovendien lieten de achtervolgers Zeemacht en Urk geen steken vallen en kropen dichterbij op de ranglijst.

Leekster Eagles stond na ruim tien minuten spelen met 3-1 voor. door doelpunten van Derguti, Layeb en De Vries. Nog voor rust trok de thuisploeg de stand gelijk.

'Mooie pot voetbal'

Ook in de tweede helft was het een gelijkopgaand en spannend duel. Layeb en Derguti scoorden hun tweede van de avond. Matulessy was een keer trefzeker voor de ploeg van trainer Martijn Alssema. 'Het was een mooie pot voetbal. Helaas kregen we drie minuten voor tijd een tien meter trap tegen. Maar een punt is wel terecht. We hebben niet verloren en dat is ook belangrijk.' liet de coach weten.

Beide teams komen dit seizoen nog zes keer in actie. De kampioen promoveert rechtstreeks naar de Eredivisie.

Lees ook:

- Leekster Eagles-doelman wil zich meten met de besten