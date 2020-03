Column: Goeden en kwaden

De voetbalbond vindt namelijk dat vak F uitgerekend tijdens de kraker tegen rechterrijtjeclub Heerenveen leeg moet zijn. Net goed, vindt de KNVB. Hadden een paar mongolen op die tribune tijdens de bewuste wedstrijd maar niet met fakkels moeten staan zwaaien.

Had de clubleiding maar beter moeten fouilleren. Vuurwerk hoort niet op de tribune. En die rode rook kwam precies in de ogen van de bezoekers op de rolstoeltribune, die daar wat minder goed tegen bestand zijn. Als dat geen goeden zijn die onder de kwaden lijden, dan zijn er überhaupt geen goeden meer.

In het Oude Testament vervult Abraham de rol van de Groningen-directeur, en JHWH die van KNVB. Abraham probeert met JHWH uit te onderhandelen dat Sodom en Gomorra gespaard blijven, omdat er tussen het stedelijke schorem ook nog een paar rechtvaardigen zitten, maar het blijken er tenslotte net te weinig en de steden worden vernietigd. KNVB heeft, vijfduizend jaar later, aan heel wat minder kwaden genoeg om de goeden in één moeite door mee te straffen. Regels zijn regels. Alles over één kam.

Goeden hóren onder de kwaden te lijden: dat zijn a priori de verhoudingen. Wie moet er anders onder de kwaden lijden? En onder wie zouden de goeden anders moeten lijden dan onder de kwaden? Het is dus goed zoals het is.

De bond heeft alleen te maken met de vuurwerkregels (hoe flauw die verder ook mogen zijn, want de meeste goeden op de tribune zijn dol op een verzetje), en de club heeft zich te houden aan de vuurwerkregels van de bond. De goeden moeten die kwaden misschien gewoon eens boos opbellen, dat ze ophouden met voor kwaden te spelen. Maar daar zijn ze natuurlijk weer te goed voor.

Vandaag komen er trouwens nog eens 900 kwaden de stadspoorten binnen: de Vindicaters die er een weekje lustrumskiën op hebben zitten op de Italiaans-Franse grens. Was het de Frans-Italiaanse grens geweest, dan was er nix aan de handa, maar nu zat onze bloem der natie dus net in dat oranje coronagebied.

Anders dan de duizenden andere toeristen die daar afgelopen week als lone wolves gezellig allerlei authentieke Italiaanse pizzeriaatjes en espressobars met hun hoestende en proestende eigenaren hebben bezocht, is dit een groep die lekker samen klitte op de bergen van Sestriere. Als ze al iets hebben opgelopen, dan een druiper. Maar juist omdat het zo'n mooie compacte groep is, kun je die makkelijk de schuld geven. Er hoeft in Groningen maar één coronageval op te duiken, en er kunnen gelijk 900 kwaden worden aangewezen. Alles over één kam.

Voor hetzelfde geld kun je de Vindicaters natuurlijk de goeden noemen die onder de kwaden lijden: die lone wolves die gezellig naar zo'n Milanees eettentje zijn geweest, weet u nog wel, en die inmiddels alweer zijn geïnfiltreerd in de Groningse samenleving. Misschien zitten ze zondag wel op de tribune tegen PSV.

Ze steken dan misschien geen vuurwerk af, maar wel mensen aan. Je zult zien dat ze vrolijk in het rond niezen, zonder mondkapjes en zonder zelfs maar hun elleboog te gebruiken. Goed en kwaad zitten er meestal door elkaar, dus dikke kans dat de kwaden ook eens onder de goeden lijden.